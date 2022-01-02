爭無綫視后！鍾嘉欣及時歸位截林夏薇胡

《萬千星輝頒獎典禮2021》今晚（2日）舉行，16個獎項花落誰家亦隨之揭盅，當中最矚目的「最佳女主角」，5強分別為林夏薇、鍾嘉欣、黃智雯、李佳芯及姚子羚，一開始外間已認定是薇薇與嘉欣之爭，雖然兩者並非無綫親生女，不過薇薇於《七公主》挑戰電視性感尺度，且能駕馭性格複雜的角色；而嘉欣於《星空下的仁醫》亦表現亮麗，同樣令人刮目相看。由於嘉欣一直身處加拿大，故薇薇於競逐視后初期確是一枝獨秀，不過隨着嘉欣突然回港，走勢頓時來個大逆轉，嘉欣於內地討論區以壓倒性票數勝出，網民還推舉她為民選視后。

據知，無綫內部亦為視后屬誰傷透腦筋，由於《星》劇於內地口碑甚佳，「最佳劇集」將會是囊中物，加上無綫有意以原班底開拍續集，種種條件下，嘉欣自然被睇高一線。至於薇薇亦不會空手而回，獲得「最受歡迎電視女角色」機會較高，不愁食白果，她於頒獎禮前夕相約堂兄林峯及好友胡定欣歎香檳預祝一番。

張振朗稱帝在望

而「最佳男主角」則以《拳王》的張振朗與《換命真相》的譚俊彥呼聲最高，在商言商，《拳王》乃無綫為力捧振朗而度身訂造之作，他亦苦心孤詣操肌一年，加上年輕發展潛力更大，由他稱帝實是情理之中。至於近日曝光率甚高、兼且因跟韓劇《魷魚遊戲》的李政宰撞樣而更推高人氣的譚俊彥，贏得「最受歡迎電視男角色」獎並無懸念。至於今晚頒發的「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」，票數以陳展鵬及林夏薇領先。