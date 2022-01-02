東方日報C1：張敬軒追平張學友　完成叱咤金滿貫

樂壇霸主張敬軒昨晚在《叱咤》頒獎台繼續領風騷，第5度封歌王的他連捧3個大獎，更擸埋「至尊唱片大獎」成為「叱咤金滿貫」，與17年前的「歌神」張學友睇齊，創下個人最新紀錄！ 人氣男團MIRROR亦旗開得勝，成員車輪轉上台，搶盡風頭！

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚假亞洲國際博覽館舉行，逾百歌手盛裝出席， 場面熱鬧。本年度共頒發49個獎項，張敬軒以大熱姿態撼低銀獎林家謙及銅獎馮允謙重奪男歌手金獎，亦是他第5度捧走此獎，他同時憑《俏郎君》奪得「叱咤十大」第3位，非常威水！他上台時戴着口罩說：「今朝有兩聲咳，所以唔除口罩喇！今次好特別，因為下晝啱啱開完紅館演唱會就『飛』過嚟。」演繹得獎歌時，他甩了一句嘴，唱完不禁搖一搖頭，似有點耿耿於懷。

其後軒仔再憑《The Brightest Darkness》勇奪「至尊唱片大獎」，一如本報率先爆，曾奪「男歌手金獎」、「我最喜愛的男歌手」、「至尊歌曲大獎」、「我最喜愛的歌曲大獎」和「唱作人金獎」共5個大獎的他，連同今次的「至尊唱片大獎」，終完成「叱咤金滿貫」大業，追平張學友17年前創下的輝煌成就。至於鄭欣宜、黃妍及林欣彤開齋分奪女歌手金銀銅獎，齊齊變喊包，當中欣宜擸埋「我最喜愛的女歌手」！而唱作人林家謙與上屆一樣攞獎攞唔停，成為全晚大贏家！

MIRROR密密掃獎

人氣爆燈的男團MIRROR亦勢不可當，憑《BOSS》登上「叱咤十大」第2位，12子型爆勁歌熱舞，辣㷫全場；成員柳應廷（Jer）、Anson Lo（盧瀚霆）亦分別憑Solo作品《狂人日記》及《Megahit》打入「叱咤十大」第6及第9位，當中Anson Lo感激ViuTV高層魯庭暉給予無限自由，又自言並非一世都幸運，指獎項鼓勵他繼續有信心獻唱更多跳唱歌。隊友呂爵安（Edan）則捧走「生力軍男歌手」銀獎，他說：「2021年絕對係『E先生連環幸運事件』，好幸運得到大家認識， 得到好多機會，同時令我知道有地方做得唔夠好、唔夠叻，希望有朝一日大家會真真正正認同我哋！」

泳兒喊住捧歌曲獎

此外，泳兒自2006年奪得生力軍金獎後，相隔16年再踏叱咤頒獎台，憑《荊棘海》登上「叱咤十大」第10位，她激動得由台下喊到台上，來不及開口致謝就聽到音樂響起，即時一臉慌亂，邊哭邊說：「我冇諗過仲有機會上到台，首歌入面我鍾意歌詞『能越過就有未來』， 大家要堅守信念，唔好放棄，一定要撐住，16年嚟喺谷底支持住我、雪中送炭嘅人。」說罷專業地飆高音演繹得獎歌。

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