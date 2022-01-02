「聲夢」開始次次輸　炎明熹鼓勵姚焯菲：你有你嘅優點

「聲夢」炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）於叱咤頒獎禮分別勇奪「生力軍女歌手」銀、銅獎，隨即趕往中環為《聲夢維港Party Together 2022 演唱會》演出。完騷後受訪談到得獎感受，Chantel說：「開心嘅，上次得獎冇準備好，所以今次都有諗定講乜，點知個腦都係空白一遍，好多人都冇多謝，包括DJ、記者同一眾小菲象（粉絲）。」

年僅15歲的她被指是今年樂壇頒獎上「最年輕的得獎者」，Gigi「搭訕」指年輕就是本錢，而Chantel則謂：「如果Yumi（鍾柔美）出年拎獎，係咪同我平手？大家唔好開心住，因為隨時有其他新人入行，可能嚟緊會有個9歲呢？（拎完獎壓力會大啲？）又唔會，同平時差唔多。」

Chantel笑言未知自己的工作檔期，但想盡快與大家慶功。問到由比賽開始已接連「輸」給Gigi，她笑說：「如果我攞金佢攞銀（獎）先至唔合理。」Gigi鼓勵她說：「你有你嘅優點。」Chantel即接口：「你唔明㗎嘞，Gigi。」搞到Gigi沒好氣，場面搞笑。

而Gigi則指得獎感言絕對講不完：「因為對我好嘅人實在太多太多，多謝一直支持我嘅各位，大家都好錫我，在心中啦。（向身在內地嘅父母報喜？）我開工就唔睇手機，不過心靈相通我覺得佢哋已經知道，好多時我收工返到屋企，都見到爸爸傳咗短訊畀我，原來佢哋乜都知道。（想繼續喺頒獎禮掃獎？）獎梗係想攞，但順其自然啦，會盡能力答謝大家嘅支持。」

另外，談到《叱咤頒獎禮》由ViuTV轉播，她們得獎時卻公開多謝無綫。Gigi表示：「咁TVB真係我公司，有啲嘢需要講就講，所以唔會覺得尷尬。」