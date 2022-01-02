揚言香港樂壇做亞洲第一　姜濤爆金句：遠大目標源自細節

人氣男團MIRROR在叱咤頒獎禮上，奪得3個團體獎項及5個個人獎項，對此Lokman大表滿意及預料之外：「攞一個獎都開心啦，更何況攞咁多個獎。」講到Anson Lo奪得歌曲獎第9位，表示非常開心：「因為自己有份一手一腳籌備呢首歌，都諗番起籌備過程嘅辛酸。」提到林海峰頒「我最喜愛的男歌手」時，整蠱他及姜濤等人，他即笑言：「嚇死我，我嗰下呆咗，唔敢相信，好猶豫！（最後唔係你攞有冇失望？）唔會，我冇諗過攞獎。」

而姜濤被玩都保持鎮定，他笑言：「上年攞獎O嘴反應太多Cap圖，今年我提自己表情唔好咁傻。」而講到他打籃球發火片段都被擺上枱，他謂冇嬲：「成件事好搞笑，好有創意。」提到姜濤冧莊奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，表演時更激動爆喊，他坦言想起已故好友：「首歌係寫畀佢，年尾特別諗起佢，但我要講唔好意思，唔應該喺台上喊。」而講到他希望香港樂壇成為亞洲第一，他解釋：「喺頒獎禮見到好多優秀歌手同音樂人，覺得好有信心，不過我冇咩大計，遠大目標都係源自細節，所以會做好啲歌。」Stanley即笑言當時聽到此言論都嚇親：「但姜濤唔係淨係講佢自己，係講新世代香港音樂人都好出色。」

而Jer得歌曲獎第6位，表示很有意義，是人生首個歌曲獎：「上年推出3、4首歌都表達到自己嘅訊息，之後會做多啲歌。」講到女友Kelly在社交網寫道「2021揭露人類真本性」，令二人情已逝傳聞更似層層，對此他有點驚訝表示：「大家有太多揣測，所有揣測都唔係真，佢所指嘅係咩冇人知，得佢自己知。」問到現時二人關係？Lokman及Anson Kong即解圍叫大家給他們空間，Jer就說：「好多嘢我之前已經講過，依家希望集中事業。」

至於講到Edan奪得「生力軍男歌手」銀獎，敗給張天賦（MC）可有失望？他即謂：「冇，本身唔係為攞獎而做音樂，都冇諗到可以攞獎，依家有獎攞已開心，MC係實至名歸，我好鍾意佢啲歌，係我學習榜樣，我唔會唔開心。」