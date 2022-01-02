成軍3周年零慶祝疑被ViuTV「放養」　ERROR咁樣答

組合ERROR在叱咤頒獎禮全晚坐冷板凳，他們坦言沒有失望：「預計之內，我哋未試過喺叱咤攞獎，次次都期望下一年攞獎，或者做表演嘉賓都好，唔好嘥咗套靚衫。」而講到保錡與女友張沛樂（沙律）傳分手，他即落閘謂：「感情事唔方便回答。」193即幫口，謂可以邀請保錡上其戀愛節目做嘉賓， 問保錡夠不夠膽？他沒有回答，Dee及肥仔即幫手解圍：「感情從來不易。」

而講到他們與MIRROR同是成軍3周年，但慶祝活動就要自己搞，疑似被ViuTV「放養」，網民戥他們抱不平，193即笑言：「如果要我哋自己搞就唔會搞，因為冇人工，個活動係公司安排。」Dee亦謂：「網友代抱不平好開心，但其實係我哋好乖，幫公司慳budget。」肥仔亦笑言：「其實MIRROR仲慘，佢哋3周年要一日做3場show，但我哋打完保齡球就可以返屋企打邊爐，仲有禮物拎。」他們又謂現已準備錄新歌及有新計劃，目標是歌影視綜藝四棲發展。

抵死的保錡又扮姜濤笑言：「我哋係謙卑嘅人，要用作品說話。」肥仔亦笑姜濤「亞洲第一」言論是指ERROR：「佢講嗰陣係望住我哋講，而佢頭先唱歌喊就唔敢望我哋，因為怕咗我哋。」