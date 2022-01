周杰倫罕晒正面全家福　囝囝Chok過老竇

台灣天王周杰倫(周董)與昆凌婚姻就快踏入七年之癢,早前王力宏離婚風波令到他的優質偶像形象崩潰,同樣都是優質偶像的周董,粉絲就紛紛叫他要「挺住啊!」其實周董真的不需要大家擔心,與昆凌仍然甜甜蜜蜜,他在社交網晒一家四口的全家福慶祝2022新年,6歲女兒小周周(Hathaway)遺傳媽媽的長腿基因,4歲兒子(Romeo)遺傳老竇扮Cool Chok爆表情,一家四口幸福洋溢。

周杰倫往日分享兒女照片,多數是背面或側面,甚至以貼圖遮掩,這一次難得見到一家四口正面、高清照片,所以粉絲都瘋狂給Like,娶了混血老婆的周董還趁機晒英文:「Happy New year! Wishing everyone a wonderful start and happiness through the year 2022新年快樂!希望大家有美好的開始,也能快樂地度過2022年」,而昆凌則寫下:「Chou family wishing you and yours a well-deserved holiday and a very happy new year to come. Cheers to health, happiness and abundant 2022!周家人祝你和你的家人擁有愉快的假期,並祝您新年快樂。祝2022年身體健康、幸福美滿!」另外,昆凌還在限時動態上載與老公頭貼頭的合照放閃:寫下「全世界最好的周杰倫」、「周杰倫是我的一輩子」。