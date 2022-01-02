周杰倫罕晒正面全家福　囝囝Chok過老竇

台灣天王周杰倫（周董）與昆凌婚姻就快踏入七年之癢，早前王力宏離婚風波令到他的優質偶像形象崩潰，同樣都是優質偶像的周董，粉絲就紛紛叫他要「挺住啊！」其實周董真的不需要大家擔心，與昆凌仍然甜甜蜜蜜，他在社交網晒一家四口的全家福慶祝2022新年，6歲女兒小周周（Hathaway）遺傳媽媽的長腿基因，4歲兒子（Romeo）遺傳老竇扮Cool Chok爆表情，一家四口幸福洋溢。

周杰倫往日分享兒女照片，多數是背面或側面，甚至以貼圖遮掩，這一次難得見到一家四口正面、高清照片，所以粉絲都瘋狂給Like，娶了混血老婆的周董還趁機晒英文：「Happy New year! Wishing everyone a wonderful start and happiness through the year 2022新年快樂！希望大家有美好的開始，也能快樂地度過2022年」，而昆凌則寫下：「Chou family wishing you and yours a well-deserved holiday and a very happy new year to come. Cheers to health, happiness and abundant 2022！周家人祝你和你的家人擁有愉快的假期，並祝您新年快樂。祝2022年身體健康、幸福美滿！」另外，昆凌還在限時動態上載與老公頭貼頭的合照放閃：寫下「全世界最好的周杰倫」、「周杰倫是我的一輩子」。