叱咤︱睇齊歌神張學友　張敬軒：我身上係好多人嘅努力

歌手張敬軒在叱咤樂壇頒獎禮勇奪3個獎，包括「叱咤樂壇男歌手」金獎、「至尊唱片大獎」及歌曲獎第3位，對此他表示：「好開心滿意，好多意外收穫，對個人獎唔係太大信心，今晚攞男金好開心。（5度奪金？）好開心，好好珍惜，係畀團隊嘅一個肯定，喺呢個樂壇新局面有斬獲已好開心。」他又提到現場有眾多MIRROR粉絲：「無論fans支持邊個，都係支持香港樂壇。」

講到姜濤攞獎時他更企起身支持，他坦言：「姜濤係個有想法嘅男仔，花咗時間睇佢啲演出作品，佢喺當代artist入面，佢有自己審美同視野，佢頭先話香港要做亞洲第一，如果我呢個年紀講就尷尬，但佢呢個年紀講就可以，青春就係本錢，所以佢哋年輕歌手任何一個都可以衝出香港發光發熱，我哋可以喺後面做好配套支持佢哋，八仙過海各顯神通，大家做自己叻嘅嘢，行業先有進步，如果是但一個攞晒獎咁又點，依家成個行業興旺好開心。」

而講到他叱咤「大滿貫」，睇齊歌神張學友，他表示：「我身上係好多人嘅努力，頭先發台瘟，做完演唱會個人好攰，都想多謝番公司同舊唱片公司，冇佢哋幫我打好基礎，未必有咁嘅成績。」

林家謙準備好台詞唔緊張

林家謙在叱咤頒獎禮勇奪5個獎，包括「叱咤樂壇男歌手」銀獎、歌曲獎第5位、「叱咤樂壇唱作人」金獎、「叱咤樂壇作曲人大獎」及「編曲人大獎」，成為個人的大贏家！他表示是最好成績，笑言：「冇乜錯愕，因為新聞都有預測，自己都有信咗一半，無論有冇獎都準備好台詞，因為上年冇準備，所以就空白同呆咗，今年就有準備，個人都會定啲。」講到成為大贏家，他謙稱：「大家都係，唔好計數，有冇獎都係新一頁，唔好眷戀有冇獎。」