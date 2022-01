《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》尋晚(1號)舉行,當中「叱咤樂壇組合」銅獎由Dear Jane奪得,作為主音黃天翱(Tim)老婆嘅藝人楊洛婷,因為要照顧一對仔女,留在家中全程直擊頒獎禮,見證老公領獎時刻。

楊洛婷拍低電視畫面,公開向老公示愛:「我真係好錫好錫好錫佢!I will always be his number 1 fan and biggest supporter!」此外,佢仲晒出一張身穿超性感吊帶裙嘅相片贈興,真空上陣大晒東南半球,火辣程度絕對有5粒星!同樣已為人母嘅梁靖琪留言大讚「Sexy Mama(性感媽媽)」。