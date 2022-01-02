叱咤︱鄭欣宜奪雙料歌后　有一個人喊得勁過佢

歌手鄭欣宜在叱咤樂壇頒獎禮首奪「叱咤樂壇女歌手」金獎及再奪「我最喜愛的女歌手」，成為雙料歌后，台上領獎時，感動爆喊。

回過氣後受訪，她心情仍未平復，從未奪過女歌手獎，一嚟就奪金，感覺好癲好癡線，她說：「我頭先漏咗講，真係唔關我事，係公司不斷喺2021年不斷幫我出好多作品，大家不斷聽到我嘅聲音及MV，周圍都係我，所以先至留意番我，有呢個成績。（攞獎攞到手軟？）好癡線，好多謝大家投我票，無忘記我，繼續不斷保持望住我和聽我作品，冇放棄我，先有今日兩個獎。」

她笑言台上不算好激動，許廷鏗比她喊得厲害，「我坐車嚟頒獎禮時，我諗番起10年前我同許廷鏗和林欣彤同一年參加第一個叱咤，今日我哋坐嘅位置唔同咗，人生經歷都唔同咗，原來眨吓眼已經10年，我做歌手10年，呢兩個獎有更多特別意義。」

身為星二代的她，感覺對得住在天之靈的媽媽？欣宜自言從不當自己是星二代：「我淨係知道每個人喜好唔一樣，最緊要做好每個作品，我之前成日講笑，每一年都妄想症覺得係我攞，真係必須用呢個心態，先至做好每一個工作，好似吸引力法則一樣。」

泳兒諗過可能要轉行

而歌手泳兒憑《荊棘海》在叱咤樂壇頒獎禮奪得「歌曲獎」第10位，得獎時激動得爆喊，受訪時她再次感動落淚：「攞完新人獎之後，15年冇上叱咤，好似冇乜機會，3年前推出暗黑系列係抱住豁出去心態，如果唔得就係事業嘅終結，有諗過可能要轉行，但我咬緊牙關，半夜練歌，拍MV又跳落水，最後係呢啲暗黑系將我帶上台，之前有啲人唔睇好，覺得呢啲歌太偏，但估唔到可以令我事業重生，所以好激動！」

她又說頒獎禮前朋友、同事都有send message給她，希望她可以上台攞獎，令她坦言有壓力：「如果上唔到台大家就會失望，但好開心可以上到台，所以特別開心激動。」