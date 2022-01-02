【移居英國】電費超貴？英國「3招」省能源費

移民英國，生活一闊三大，而往往最「嚇人」的開支，竟是來自英國能源費。英國負責管理能源價格機構Ofgem，自2021年4月起已調高了能源價格上限（Energy Price Cap），換言之英國每戶電費開支都有機會上漲，加上生活環境不同，港人有很多不經意「嘥電」或「嘥Gas」舉動，都會令你額外多付能源費用，以下3點尤其要注意：

（1）選錯能源收費計劃

英國能源公司，不像香港只有一兩間，落戶英國後你可分別選擇你喜歡的電力、煤氣供應商，它們的收費方式，有點像電訊公司的「月費計劃」，有固定收費（Fixed Tariffs / Fixed Rate Tariffs）模式，也有標準浮動收費（Standard Variable Tariffs / Standard Variable Rate Traiffs）模式。

英國家庭通常會選用固定收費模式，因為在簽約期（1至2年）內每度能源的價格不變，一般收費會較便宜；但若合約期滿，你沒轉計劃或轉公司，用戶便會自動被轉到預設收費模式，而一般「預設」都是標準浮動收費（簡稱SVT），它收費多寡會受能源市場波幅影響，故SVT收費「傳統上」會較高。另外部分能源收費計劃亦設有標準收費（Standing Charge），即使你不用電，每天仍須邀付一定能源費，有點像最低消費，怎省也得要付。

【改善建議】每次搬新居，都必須先「做功課」格價，選擇收費最合理的能源公司簽約，並謹記合約屆滿日期，期滿前再格價選最優惠公司或新計劃。另要小心，提前解約很可能要賠款，故轉約時機一定要對。

（2）長期開高耗電電器

香港天氣濕熱，故夏天開冷氣電費較貴，但英國氣候濕冷，故冬天長開暖氣電費也很高昂。英國最耗電的兩種電器，就是暖爐與毛巾架，英國室內空間通常比香港大，冬天要全屋溫暖，同時開兩三部暖爐是平常事；而毛巾架因為有「加熱」功能，能烘乾毛巾，在濕冷天氣中很合用，但長開也相當耗電。

【改善建議】開暖氣時，門和窗都要關閉，如你房子暖爐款式，是貼近牆身的暖氣片，中央鍋爐的熱水會流經暖氣片令屋內變溫暖，但它缺點是暖氣只局限在爐旁，你可嘗試買專設給它用的暖爐電風扇，它能有效擴大暖氣範圍，那便不用盡開全屋暖氣。如預算足夠，更建議把玻璃窗加厚或換成雙層玻璃，甚至加裝絕緣地板，減少屋內熱能流失。

（3）煮食方式未盡效率

英國生活，以在家煮飯為主，因此煮食而花的能源也比香港時多，如用上大型烤焗爐，能源花費就更高。

【改善建議】如果改用IC電磁爐，或微波爐煮食，會比傳統煮食爐至少可節省30%能源費。煮食時也可先想清楚煮菜次序，盡量把材料切細，並善用鍋子的餘溫多炒幾個菜，因用單一爐頭煮，比用多個爐頭同時煮更能節省能源。