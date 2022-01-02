日啡夜酒　流連清醒與微熏

打工仔每日飲幾杯咖啡提神是等閒事，但到了晚上卻要酒精放鬆身心，坊間近日有集合兩者的咖啡酒吧餐廳，讓客人日夜都有得歎。尖東的B’hood由地得獎調酒師Paul和國際咖啡品質鑑定師Jeffrey主理，除有自家拼配咖啡豆和單品咖啡外，兩人還設計出多款精品咖啡和Highball，如無酒精但又滲出酒香的Irish Coffee，加入氣泡冷壓提子汁配巴拿馬咖啡打造的Seen Juice，果香富層次。下午3時後會供應雞尾酒，無酒精或酒精Highball同樣創意十足，花束造型的Hanakotoba，內裏是用蘋果醋蜜、花草茶、冷壓提子汁加氈酒等打造，女士們最愛。再加上各款西班牙蛋餅、法式油封鴨髀等輕食，配啡配酒都得。

中環的開設的和洋系咖啡酒吧餐廳CCC，代表了Coffee、Cocktail和Canapes，店內的咖啡和雞尾酒都滲入日系元素。酒粕鮮奶咖啡選用經處理過的日式酒粕沖泡，表面加蜜糖，香甜酒味濃。紫薯鮮奶咖啡選用日本出品，內有紫薯蓉、紫薯粒和紫薯醬，表面再加紫薯片，適合濃濃冬日飲用。雞尾酒方面，以日本威士忌、蘋果拔蘭地、蘋果片等調配的Apple Pie Old Fashioned，加強了果香。清酒、 伏特加、薑啤加羅勒和燒過的百里香調配的Sweet Pepper Spritzer，焦香清爽。食物方面，有適合佐酒的日式串燒、豐富質感的意大利飯等選擇，讓客人慢慢品嘗。