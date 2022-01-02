Thundertruck Concept　可4x4變6x6

這輛造型酷似太空登陸車的Thundertruck，是美國Worfgang L.A.最新設計的電動概念車型。

此車可說是專為「外向型」車迷而設，採用越野4x4 為基礎設定，車長逾5.2米，車闊和車高亦分別逾2.2米和2米，並擁有368mm的車身離地距及分別達48度和82度的接近角及離去角。由於車身頗高，設計團隊在車身兩側，特設電動升降門邊踏板，方便乘員上落；並車尾特設伸縮樓梯及斜板，前者方便從後輕鬆進出，後者方便提存隨行單車。同時考慮到「外向」車迷在旅途中煮食需要，在車側配設側拉滑動式儲物櫃組，可放置戶外煮食用具或小雪櫃等。

唔止咁，設計團隊還特別為此車，設計了一系外裝配備供車主自由配搭。除了車頂架，還有可摺疊收藏的太陽能「蝠翼」軟篷、露營帳篷及可將4x4變成車長逾6.2米的6x6的先進TT Range Extender等。

當在4x4時，車載的純電動力系統，由一對前後軸電馬達及180kWh電池組成，最大馬力800hp，峰值扭力約1,084Nm，續航力640km+。若變成6x6，會額外多配上120kWh電池組，令電池總容量達到300kWh，最大馬力、峰值扭力及續航力分別提升至940hp、約1,626Nm及900km+。