相隔4年再拍劇？馬浚偉：係有啲計劃！

馬浚偉近年發展、身份多多，除了開設藝術學院及自家工作室外，現時更擔任港台創作總監及TVB藝員訓練班校長，不過他對演戲亦有一夥心，不時會做舞台劇及拍電影。曾是無綫收視「福將」的他，已有4年沒有拍劇，對上一次已是跟娘家合作拍攝的《宮心計2深宮計》，而他過往擔演的劇集，包括《勇往直前》、《鐵血保鏢》、《洛神》、《帝女花》等等都是觀眾喜歡的無綫劇集。

據知馬浚偉最近都戲癮大發，會參與劇集的演出，而向來是無綫高層曾勵珍及監製梅小青「愛將」的他，極有可能「回巢」拍劇，他今日（2日）接受東網訪問時，被問到是否會跟「恩師」們有所合作時，他說：「我諗大家誤會啦！小青姐都講過佢暫時唔會喺香港再開戲，不過我哋仲有Keep住聯絡，小青姐對我好好，我亦好尊重小青姐，但大家暫時都未會合作時，至於拍劇方面我確係有啲計劃，但暫時要保密，自己係拍劇長大，劇集帶畀我好多嘢，好懷念拍劇歲月，但嚟緊到底有咩計劃喺劇集上面，好快會正式公布。（係咪返TVB拍？）我成日都講，只要珍姐叫我一句，我一定會返，樂小姐叫到我都會返，但我出年、後年的工作已排到好滿，至於拍劇的事，講得的時間會即畀大家知。」