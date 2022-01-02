台慶頒獎禮︱姚焯菲少女初露　陳瀅谷胸驚「露點」

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》紅地氈上，一眾花旦和小花出招搶鏡，當中《聲夢》人氣王姚焯菲更少女初露，穿上一襲白色Low Cut晚裝，令人眼前一亮。

而陳瀅之前揚言希望可以奪得今年的「最佳女衣着」獎項，但造型師就指要她減肥10磅，而她今晚以一身谷胸的黑色長裙示人，略顯肥態，更露出絲襪頭。反觀，「人妻」王敏奕就以一條簡約有美感的吊帶珠珠裙上陣，腰間透視，高貴又大方。由於陳瀅極低胸，大家都怕她會「露點」，但她卻淡定表示：「冇事冇事，我貼咗4層膠紙好安全，反而束腰好緊。」期間她又好緊張問是否記者投票，果然好想攞！

馮盈盈及劉佩玥均以全紅色打扮示人，盈盈玩型格中性打扮，微微露腰散女人味，而劉佩玥則穿着紅色長紗裙，內透深深事業線，大玩隱約性感，由於條裙太長，兩位型男羅天宇及馬貫東都不時幫她整理紗裙。而劉佩玥受訪時笑言自己入行以來都未穿過這紅色，她說：「設計師話呢隻紅青春得嚟唔會顯老，但又有啲成熟，令我好有信心咁參加頒獎禮，因為提名戰況好激烈，雖然一套好靚嘅衫參加，想型啲出席，令人眼前一亮。」而胡鴻鈞與歌手譚嘉儀及JW齊齊進場，過往歌手們都不會太性感示人，但為了衣着獎，譚嘉儀谷胸又露腿，而JW更中門大開，罕有一露。至於游嘉欣，雖然沒有低胸示人，但腰間旁兩側大玩透視Look，笑容可愛，散發仙氣。