視后埋牙鬥「胸狠」　李佳芯句句有骨：我人生就係輸蝕！

「視后」五強，先在紅地氈埋牙鬥「胸狠」，兩位大熱鍾嘉欣及林夏薇，以「魚網胸」及「中門大開」來互鬥，鍾嘉欣看似密實身穿外套，但內配透視裝加Bra top，林夏薇以中門大開兼大露背的長裙示人，而黃智雯的Deep V晚裝上陣，同樣吸睛，姚子羚以黑色Tube Dress上陣，「胸狠度」看似不足，但「戰鬥力」最弱，一定是李佳芯！

壓軸出場的鍾嘉欣表示已有6年沒有出席台慶頒獎禮，好不習慣，見到古董車等場景，感覺很新鮮，笑言自己見BB車較多：「平時我都係着波鞋，今日着高踭鞋好唔慣，我同造型師講最緊要舒服，所以佢搵咗套西裝褸畀我。（老公仔女會唔會睇？）頒獎時間喺嗰度凌晨4點，老公話會起身睇，阿仔喺香港，依家朋友幫手湊住，一陣都會開電視畀佢睇。」她又自爆肥了10磅，有個肚腩仔，說到她壓軸出場，她謂：「唔係，唔知大會點安排，頭先有人叫我咪出囉！」問無綫有否找她再拍劇時，她指之後再算。

林夏薇受訪時笑言今晚不敢亂郁，怕會走光，不過事前都檢查過好多次：「全晚企同坐都要好直，唔敢Hea坐！」而姚子羚受訪時謂：「呢套衫最難係要束腰，因為啲珠片好重，上半身成5磅重，搞到我呼吸有困難！」於後台時陳自瑤一度想與她擁抱，但她婉拒謂：「我驚我銀到你！」她又指只是搞束腰都要10多分鐘。

相反，李佳芯密實登場，她笑言要反傳統外，期間更句句有骨：「呢個係形象設計幫我揀，似愛麗斯夢遊仙境。（有人話似戲服。）我今朝先收工，咪當戲服囉。（好輸蝕喎！）唔係第一年啦，我人生根本就係輸蝕！總之露肉唔係我嘅Style，我係骨子裏性感。（想攞衣着獎？）吓！特別或者開心衣着，我就好有勝算。」