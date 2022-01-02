林宥嘉歎牛肉湯　獲侍應唱首本名曲歡迎

台灣歌手林宥嘉舉行「台南好Young 跨年演唱會」用歌聲陪伴歌迷倒數迎接新年後，相隔一年再訪「美食之都」當然不會放過品嚐地道美食機會，故趁上台前的空檔時間與工作人員大擦必食的牛肉湯及網上爆紅的漢堡。

而最令他驚喜是牛肉湯店的店員上菜時竟邊唱他的歌曲《兜圈》邊歡迎他到訪，受到熱情款侍，他也一齊大合唱，陪着店員完成牛肉湯版的「兜圈真的很難唱嗎」挑戰。到漢堡店用餐時，又獲得全店員工集體為他的當晚的表演嗌加油，讓他更有力量全力開唱。

回顧過去一年，他感性表示：「2021是為我帶來轉變的一年，從一開始有些挫折與困難，到後來突然感到自己好像因此得到了一份禮物，並由此誕生了『XIANG YU YI YANG』線上演唱會。」原定要將這場線上演唱會當作聖誕大禮送給粉絲，無奈因故宣布延期，他望歌迷靜候佳音：「期待和所有的歌迷們一起拆這份禮物！」

問及對2022年的展望，林宥嘉逗趣表示：「我會有點賴皮，像個小孩一樣希望可以一直有新的希望、新的希望、新的希望！如果因為這些期望而經歷到波折的話，期盼遇到的波折可以馬上化為新的靈感，為我帶來另一個新希望。」期許自己可以成為更棒的丈夫、更棒的爸爸以及更棒的歌手。