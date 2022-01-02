被阮兆祥黃美棋恰！邵初絕世好橋化解危機

由鄭裕玲（嘟姐）帶領鄭衍峰及孔德賢「冧莊」擔任主持的無綫真人競技綜藝Show《識貨2》，請來陳敏之、阮兆祥、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬任「見習主播」。明晚（3日）播出的一集，見習主播繼續會跳出錄影廠進行外景，6位主播更會分成兩隊出擊。阮兆祥、黃美棋及邵初一組首先出動進行模擬直播帶貨，製作組更請來上一輯的參賽者路芙做評判。甫開始製作組準備了大量食物給3位見習主播，由於3人上一集已被製作組耍到暈陀陀，所以今集大家格外小心，豈料依然中伏！

3人大餐後接獲任務，要利用蘿蔔糕進行模擬直播。「有得食又有得玩」本來是一大樂事，但對於早已懵盛盛跌入製作組「精心布局」的主播們來講，只有換來叫苦連天，難怪邵初都不顧港姐儀態高呼：「佢哋真係奸！」之後3人又應製作組要求煎蘿蔔糕，並獲安排輪流前往挑選心水食材及調味料；豈料首先出動的黃美棋及阮兆祥竟夾埋「欺負」後輩邵初，拿走所有必需材料，令邵初連煎蘿蔔糕的油也沒有，幸好「屋漏兼逢連夜雨」的邵初最終都想出絕世好橋化解危機！

另陳敏之、一蚊Joe及劉頌鵬則前往醫館接受挑戰，他們被要求一邊做模擬直播一邊接受腳底按摩，齋聽都感受到現場情況有多嘈吵！為了加強視覺震撼效果，製作組暗藏「蠱惑招」，除了請來分量級神秘嘉賓對所有嘉賓大刑侍候，敏之更因頂不住「酷刑」嗌到拆天。