LEGO習俗全盒　財神同你拜早年

農曆新年將至，近年都會推出新春盒裝的LEGO，虎年當然唔會例外，日前就發表了「80108過年習俗迎新歲」及「80109新春冰上行大運」兩套大盒裝，並同於2022年1月4日發售，實行同大家拜過早年！

「80108過年習俗迎新歲」全套共1,066塊零件，以農曆新年的傳統習俗為主題，玩家可砌出6個場景，包括大掃除、辦年貨、貼揮春、除夕守歲、新春拜年及接財神。每個場景可以獨立拆開兼附有拼砌說明，分開砌又得，把6個場景合組成一個高9cm、寬27cm、深23cm的巨型全盒又得！隨盒附有12隻人仔，包括一家六口、一對情侶、男女孩及小販，更有一隻春節特別版財神，頭頂銅錢，雙手捧着金元寶及拎利是，寓意新一年大家賺到盆滿缽滿，超好意頭！

「80109新春冰上行大運」則以冬日作為元素，讓無得落雪的香港也能感受一個白色新年。全套共有1,519塊零件，可砌出高17cm、寬39cm、深26cm的冬日奇景，包括冰凍的湖面、企鵝造型的雪橇、滑雪坡道、春字冰雕、設備租借店、影相舖、自動售賣機、烤紅薯美食攤等。Minifigure共有13個，可在上方打冰球、捕魚、雕刻冰雕或與企鵝合照，其中一個人仔更着上老虎衫，象徵虎年來臨，夠晒應節！

同場加映：狼人殺黏土人

太空版狼人殺手遊《Among Us》自推出後勁受玩家歡迎，近日日本GOOD SMILE COMPANY特別為遊戲中3個角色製作「黏土人」公仔，分為青、紅、黑三色，圓滑造型似到十足，並附有不同手勢配件，預計2022年9月發售。