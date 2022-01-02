不斷更新︱丁子朗羅天宇起「雙飛」　《聲夢》連奪兩獎

《萬千星輝頒獎典禮2021》今晚（2日）於將軍澳電視城舉行，今次是曾志偉加入無綫任總經理後第一個頒獎禮，他早已揚言希望以香港電影金像獎的形式去做，頒獎禮一開始便由一班港姐宋宛穎、關楓馨、郭柏妍以及一批新進演員游嘉欣、羅毓儀等表演歌舞，一班候選人亦論住入鏡，整個開場都甚有新鮮感，相當精彩！

而頒獎禮第一個頒發的獎項便是「萬千光輝演藝大獎」，頒獎嘉賓是狄龍以及秦沛頒獎，結果由現年74歲的姜大偉奪得，他奪獎後笑言：「我入行70年，真係乜嘢位置都做過，以為乜嘢都識，但原來依家啲製作拍攝、演戲方式都唔同，有好多嘢要學，有人問我有無諗過退休？我覺得演員根本無退休。」說到此處，全場拍掌，他續稱：「身體最誠實，佢話畀我聽會繼續做。」

而「飛躍進步女藝員」獎項，就由姜麗文奪得。姜麗文一聽到奪獎即喊，相當激動，她表示：「真係好多謝大家，多謝樂小姐（樂易玲）叫我返嚟TVB，我每日都好開心，多謝珍姐（曾勵珍）畀我拍《愛‧回家》呢個機會，多謝曾志偉由我出道到依家都咁錫我。」之後再多謝一班台前幕後，亦有提到家人，她謂：「我係姜家第三代演員，我覺得自己好幸福，屋企有３位成功、有實力嘅演員我爸爸秦沛、姜大偉同爾冬陞，好似我爸爸咁，佢入行７４年，到依家都對劇本好尊重，多謝你以身作例子，話畀我聽乜嘢係專業同演嘅嘅熱情！仲有多謝未婚夫，我好想快啲嫁畀你！好多謝我嘅粉絲同埋照顧我奶奶、叔叔嘅工人姐姐，謝謝！」志偉見到世姪女得獎，亦忍不住眼濕濕。她事後受訪指獎座很重，並笑言自己夢想成真：「真係無諗過，今晚爸爸（秦沛）、四叔（姜大偉）同哥哥（姜文杰）都係度，好榮幸，我真係好熱愛演員工作。（未婚夫？）佢係屋企。（幾時結婚？）未知，等疫情過咗先，之後都會同屋企人慶祝。」

至於「飛躍進步男藝員」則破天荒，由丁子朗及羅天宇同時奪得。羅天宇、丁子朗上台領獎，由羅天宇先講感言，他感激一班台前幕後，每一位工作人員，其中講到母親一段，十分感人，他謂：「多謝媽媽，一個女人照顧兩個小朋友，唔容易，將來無論發生乜嘢事，呢個小朋友都會照顧你，我會繼續努力。」羅天宇說畢後，丁子朗則笑言「同上」跟羅天宇一樣感激一班台前幕後，亦指自己盡量不令屋企人擔心，他謂：「我屋企人喺外地同啲朋友講，擔心我，但無同我講，我唔可以知道佢哋擔心我，希望佢見到我嘅成績，唔使擔心我。」而今屆頒獎禮首創的「最佳衣着獎」，則分別由譚俊彥及陳瀅奪得。譚俊彥領獎時多謝太太：「因為套衫係佢揀，而且今日係我哋嘅anniversary，呢份係好嘅禮物，I Love You！」

另外，節目播出過往頒獎禮CAP圖，當中有蕭正楠與黃翠如的咀嘴相，司儀吳幸美更走去馬國明面前問有沒有喜訊宣布，更要求馬明即時隔空派心給女友湯洛雯，司儀之後更將「女配角」大熱陳自瑤擺上枱，將她一年前老公王浩信攞獎時的黑面表情播出，跟着陳自瑤大方擺出花花甫士完事。

另外，昔日在《歡樂今宵》中演出趣劇《蝦仔爹哋》的一對經典拍檔盧海鵬及林建明擔任頒獎嘉賓，而《東張西望》則獲「最佳資訊及專題節目」，《2021香港小姐競選》則奪「最佳年度及特備節目」。至於大受歡迎的節目《聲夢傳奇》不但奪得「最佳綜藝節目」，其主題曲《造夢時學會飛行》更奪得「最受歡迎電視歌曲」獎項。

而「專業精神獎」由電視城餐廳老闆馬慶豪奪得，藝人張衞健亦有拍片隔空送上祝賀。