C AllStar大方讚MIRROR：令男子組合有新景象

男子組合C AllStar昨晚（1日）在叱咤樂壇頒獎禮獲頒「吒咤樂壇組合」金獎及憑《集合吧！地球保衛隊》奪「專業推介、叱咤十大」第7位，今日（2日）四子梁釗峰、陳健安（On仔）、何建曦（Jase）和吳崇銘（King）帶同兩獎到荃灣舉行演唱會Blu-ray簽唱會，吸引近500名C AllFans（粉絲名）撐場，四子獻唱期間，粉絲一同伴唱，場面墟冚熱鬧。他們在台上再次感謝粉絲和工作團隊，釗峰愈講愈感觸，透露昨晚睡不着，感受此兩獎得來不易需要消化，多謝粉絲陪伴他們一齊緊張、一齊期待，一起度過重要時刻，On仔搞笑叫釗峰放鬆點，他們並透露正籌備本月21日舉行的戶外騷，而Kase就表示有意多參予創作，向創作人發展。

活動後，對於合體後獲金獎是否感受好深？釗峰說：「3年幾冇一齊攞獎，之前大家出席頒獎禮都係各自代表自己獨立身份，去年頭集合後，真係做到一個成績表同功德，集合到我哋愛同愛我哋嘅人。」On仔表示昨晚抱平常心，初時以為自己不緊張，但到頒獎一刻，突然百感交集：「由我哋休團、單飛幾年，各自努力到集合，尋晚有好多回憶，冇諗過咁衝擊，好複雜情緒。」Jase笑言艾粒在台上搞氣氛，令到他們更加緊張。

釗峰則說：「好恭喜香港樂壇有MIRROR，令到男子組合有新景象，以往男子組合唔多，依家全面進化，多咗人聽廣東歌。」對於揮低MIRROR奪金，釗峰表示：「冇話贏唔贏。」On仔表示音樂本無敵人，最重要是令到樂壇氣氛好最重要：「其實我哋心底冇贏唔贏呢樣嘢，冇用呢個邏輯諗嘢，大家開心互相支持最緊要。其實樂壇有好多音樂人值得留意，我形容頒獎禮係第一步，好似打開門，讓大家認識不同的香港音樂。」他們同時恭喜馮允謙和鄭欣宜，Kase說：「記得同欣宜開騷時，佢都唔知道自己咁受歡迎，到佢依家攞叱咤最受歡迎女歌手，真係好戥佢開心。」