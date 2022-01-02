益田安娜　顏值歷代最高

唔少人都會留意選美活動，一來有靚女睇，二來有可能發現藝壇超新星，所以日本寫真女優好熱衷參加選美，因為有宣傳自己嘅作用，對提升人氣有幫助，分分鐘仲可以為自己帶嚟吸睛嘅美譽，好似益田安娜，就被譽為「歷代最高之美貌冠軍」，呢個朵真係好響亮！

選美冠軍

筆者一直有留意日本嘅選美活動，皆因有機會睇到好多寫真界嘅潛質新星，特別係2006年開始舉辦嘅「Miss FLASH」，曾選出好幾位寫真女王，好似辰巳奈都子、鈴木富美奈、川崎彩等等。至於今日為大家介紹嘅益田安娜，同樣喺呢項活動戴上后冠，甚至被稱為「Miss FLASH歷代最高之美貌冠軍」呢！

今年27歲嘅益田安娜，相貌秀麗，氣質脫俗，好有明星相！身材方面，纖巧之餘，上圍對D奶睇頭十足，屁股又圓又翹，加上全身肌膚鮮嫩，襯上性感水着，吸睛度爆晒燈！

飲酒健身

益田安娜喺2014年出道，起初為某服裝品牌擔任模特兒，拍吓硬照，後來加入賽車女郎團體「Pacific Fairies」，開始喺賽車場亮相，與此同時，佢亦嘗試進軍寫真界，更加喺選美活動「Miss FLASH 2021」一鳴驚人，拍住霧島聖子、名取久瑠美一齊攞冠軍！其實安娜能夠奪冠都算幾好彩，事關佢參加初選時突然患上闌尾炎，能夠喺身體狀態欠佳嘅狀況下成功晉級，真係好難得。

最近安娜好積極拍寫真，仲話要畀大家睇到自己最弗嘅體態，所以每日都會玩呼拉圈嚟健身！一向愛好杯中物嘅佢，有時仲會一邊做運動，一邊飲清酒呢！