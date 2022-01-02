台慶頒獎禮︱譚俊彥獲父親狄龍見證　砌低張振朗成雙料視帝

千呼萬喚，視帝終於出爐，賽前兩位呼聲最高的張振朗和譚俊彥作困獸鬥，最終譚俊彥在今晚（2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，憑《換命真相》首奪最佳男主角，加上之前奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝，令他正式登頂。譚俊彥於台上爆喊，他謂：「多謝《換命真相》每一位演員同導演，多謝曾畀過機會我嘅監製，我想同媽咪講一句對唔住，呢幾年我一直好少打畀你，唔係我唔愛你，只係姓譚嘅男人乜嘢都擺喺個心入面，包括我對你嘅愛，爸爸，上個禮拜我個仔比賽攞獎，我開心過自己攞獎，我今日好榮幸可以將呢份喜悅帶畀你，仲有我想多謝我太太！老婆，你係我全部，冇咗你，我唔會攞到呢個獎，我愛你。」

譚俊彥之後接受訪問，他指沒想到會攞咁多獎，特別是「最佳衣着」，他坦言現時最希望跟林夏薇合作，又謂：「依家最想快啲返屋企，見吓太太，今日係特別日子，可能都會叫醒仔女。」他之後接受電視台訪問，並說：「個獎好有重量，會繼續努力，知道攞獎後會更加難，因為其他人同自己會對自己要求更高，多謝所有粉絲。」講到獲馬來西亞粉絲支持，他指馬來西亞是他的福地，第一個個人音樂會也是在當地舉行，並承諾會拍更多好劇及作品畀大家。另外，譚俊彥父親狄龍也有接受訪問，他稱：「我個仔因為我做呢行，所以佢唔衰得畀我睇。應該要感激過去，努力未來，要報答支持你嘅人，你今日係好幸運，你嘅對手唔係比你差。感激你為我而努力，你付出好多，我都付出好多。媽咪同我都好衷心支持你，你以後要謙虛啲。如果你嘅能力有進步空間，你可以退居幕後，可以提拔到好多人。」譚俊彥媽咪則表示好開心，比想像中更開心。

眾所周知，譚俊彥是著名演員狄龍之子，今次在父親見證下得獎，別具意義。譚俊彥2016年正式簽約成為無綫旗下藝人。接演的劇集包括《天命》、《特技人》、《法證先鋒IV》均為主角。今次他在《換命真相》演技備受讚賞，兼且因跟韓劇《魷魚遊戲》的李政宰撞樣，令他人氣更盛，為今次登頂加分。

至於「最受歡迎電視男角色」，頒獎嘉賓歐陽震華（Bobby）提起當年拍攝《壹號皇庭》時，Bobby指回憶甚多，更搞笑扮拍檔陶大宇唱歌時的招牌水撥手勢，指大宇哥是「死氣喉」，現時忙到想約他食飯都約不到，相當抵死。最終由《星空下的仁醫》的馬國明奪得，宣布一刻時，他驚訝得擺出「天然Shock」的樣子。奪得「最受歡迎電視男角色」的馬國明接受訪問，馬國明說：「我真係估唔到會攞獎，（又天然呆喎！）都漏咗多謝好多人，心目中冇估自己，依家同林夏薇拍緊劇，希望佢今晚慶功聽日會冧廠一日，唔係聽日我就要開工23鐘。」而「最佳劇集」由導演劉偉強擔任頒獎嘉賓，並由陳維冠監製的《七公主》奪得。

萬千星輝頒獎典禮2021得獎名單：

最佳劇集：《七公主》

最佳男主角：譚俊彥《換命真相》

最佳女主角：林夏薇《七公主》

最受歡迎電視男角色：馬國明《星空下的仁醫》況叢昕

最受歡迎電視女角色：李佳芯《愛美麗狂想曲》王麗美

最佳男配角：朱敏瀚《換命真相》

最佳女配角：陳自瑤《寶寶大過天》

最佳綜藝節目：《聲夢傳奇》

最佳資訊及專題節目：《東張西望》

最佳年度及特備節目：《2021香港小姐競選》

最佳男主持：李思捷《思家大戰》

最佳女主持：陳貝兒《無窮之路》

飛躍進步男藝員：丁子朗、羅天宇

飛躍進步女藝員：姜麗文

最受歡迎電視歌曲：《聲夢傳奇》「造夢時學會飛行」

最受歡迎電視拍檔：林淑敏、許家傑《愛‧回家之開心速遞》

萬千光輝演藝大獎：姜大偉

專業精神獎：馬慶豪（電視城餐廳老闆）

最佳衣着男、女藝人：譚俊彥、陳瀅

馬來西亞最喜愛TVB電視劇集：《星空下的仁醫》

馬來西亞最喜愛TVB男主角：譚俊彥

馬來西亞最喜愛TVB女主角：鍾嘉欣