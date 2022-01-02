台慶頒獎禮︱林夏薇「裸」到盡首奪視后　揮低逆襲鍾嘉欣

萬眾矚目的視后寶座花落誰家終於揭盅，賽前兩位大熱門鍾嘉欣和林夏薇鬥得難分難解，林夏薇最終在今晚（2日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》中，憑《七公主》首摘最佳女主角，終嘗登頂滋味！她上台領獎時，相當激動，並謂：「多謝TVB，我2004年入讀中央戲劇學院，由跑龍套到今日可以攞呢個獎，大家都話台上一分鐘，台下十年功，我資質唔好用咗17年，多謝公司畀咁多好機會我。」她亦很多謝戲劇學院老師的教導，堅定自己初心，並且感謝《七公主》的監製以及台前幕後，亦感謝家人，尤其她的母親，她謂：「你初初唔太支持我去做（演員），依家證明咗畀你睇你個女係得嘅，個獎送畀你哋。」林夏薇之後接受訪問，她指現時這一刻仍似遊魂一樣，很多人都不記得多謝，她又指這個視后得來不易，又指老公都在場，可能會跟他吃消夜。

林夏薇自2011年加入無綫，演過不少角色，她在《七公主》半裸一幕更是豁出去，挑戰電視性感尺度，且能駕馭性格複雜的角色，她在競逐視后初期確是一枝獨秀，但隨着鍾嘉欣突回港逆襲，令視后之爭充滿變數，但林夏薇最終能揮低鍾嘉欣，實在令她喜出望外！

「最愛歡迎電視女角色」由李佳芯憑劇集《愛美麗狂想曲》王麗美一角奪得，她指沒有想過自己有獎攞，並謂對上次上台領獎已是3年前，呢幾年變化好大，多謝台前幕後，以及多謝自己，因她每每晚都要按着自己的心，指自己會好、會得，希望繼續學習蛻變，希望會有更加好嘅李佳芯。李佳芯之後再接受訪問，她笑言本來只打算戥人開心，依家自己都開心，問到覺否視后賽果爆冷，她謂：「反而今日見到林夏薇裝扮，覺得她似會攞獎，但係都係有啲驚喜！」