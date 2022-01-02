多管齊下　快感速速送到

還記得喺J杯出現之前，歐美地區有種叫「Tube」嘅性玩具，男士可以透過呢款人工管道嚟自娛，獲得片刻快感。其實喺情色世界入面，「Tube」可以令人產生好多幻想，又點止玩具咁簡單！

Tube 多層意思

「Tube」喺一般情況下，可譯成管子、管道，但一旦變咗情色俚語，就有多個意思！首先，「Tube」可以解作女性嘅蜜洞，或者男女都有嘅小菊花；其次，喺美國，呢個字可解作淫婦，所以千祈咪亂用。講開又講，有個「Tube」字嘅情色俚語，仲有「Tube of Meat」同「Tenderizing the Tube Steak」，大家又知唔知道兩者嘅意思？原來前者係男士兵器咁解，後者則暗指男士自娛。

Tawdry Tube 水泡作樂

鍾意即興曳曳嘅男女，有一種適用於水上嘅性愛玩法，就係「Tawdry Tube」。佢嘅玩法好簡單，首先要準備一個大水泡，男方坐喺上面，女方再騎喺男方身上，以便進行女上男下嘅活塞運動。據性學家指出，呢個玩法嘅有趣之處在於男士可以借用水泡嘅彈力同水嘅浮力，令佢哋喺進行活塞運動時更加慳力，亦有助兵器更加深入女伴嘅體內。

《Boob Tube》 群星雲集

美國嘅四仔片廠經常推出各種合集，等觀眾可以一次過睇晒眾多四仔女神嘅經典演出，但講到製作用心，呢套由Zero Tolerance喺2010年推出嘅《Boob Tube》都算係代表作，事關影片雲集超過30位喺當年紅極一時嘅天后級脫星，包括Shyla Stylez、Sara Jay、Angel Dark等等，而且片長足足有16小時！值得一提，片廠喺封面嘅文字介紹相當搞笑，竟然建議觀眾要準備一支情趣潤滑液，可以邊睇片邊自娛16小時。話時話，筆者好想知，呢個世界真係有人可以自娛到咁耐咩？

同場加映：油管女優玉城麻衣

講起「Tube」，家陣唔少寫真女優或AV女優都會通過互聯網一條大熱管道嚟派福利、吸人氣，所指嘅就係我哋熟悉嘅油管「YouTube」。好似喺1992年出生嘅玉城麻衣，係一位知名Youtuber，因為拍咗啲浸溫泉片而人氣急升，結果被AV片廠桃太郎映像睇中，最終喺2015年推出名為《那位著名YouTuber AV Debut‧麻衣》嘅作品！不過，眼利嘅AV迷應該知道，呢位Youtuber早喺2014年就以Ideapocket專屬女優身份出道，仲喺同年9月演出百人斬好戲呢！