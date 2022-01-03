【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初一

辛丑年庚子月丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、立約、會友

忌：作灶、栽種、詞訟

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

金牛座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

雙子座：要做個精打細算的消費者，多用啡色助開運。

巨蟹座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

獅子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

處女座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

天秤座：春風滿面，社交方面無往不利，心情好到極。

天蠍座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

水瓶座：投資要量力而為，盲目跟風易損手收場。

雙魚座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 事業順

（跌）牛 心情差

鼠：運勢好轉，生活和諧，謀事不用走彎路。

牛：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

虎：人氣不錯，易與同事朋友建立良好默契。

兔：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

龍：工作表現不似預期，容易在競爭中落後。

蛇：事業順利，一切在掌握中，可名利雙收。

馬：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：話頭醒尾，利見客傾生意，成事機會高。

猴：才思敏捷，你的想法容易獲得別人認可。

雞：貴人助力強，獲財神眷顧，利事業發展。

狗：是日沖煞，神經緊張，提防小人放暗箭。

豬：跟異性相處勿太熱情，避免爛桃花糾纏。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

盤點生命的價值

時應運，運應時，這叫做「時也，命也，運也」。要明白因緣時運，及時造福人間，人生的價值就在這裏，要為種善因努力付出。

2021年剛剛過去，應當反思檢討一年的得失。知命認命，人知不如天知，失去了或許是真正的所得，如果得到了，或許是地獄門票，遇到幫過你的人，要滿懷感恩，今後生活，只留下對的人，放下質疑，找到自己。

農曆新年逐漸逼近，而壬寅年立春在西曆2月4日04時51分開始，代表虎年流年正式開始，因此現在是時候準備除舊迎新，按照每年流年吉凶方位，計劃家居新一年的布局。

壬寅年的兩大凶星分別是中宮瘟神星和西南方二黑病星。兩星屬土，因此可用金屬來洩化，而銅器更有抗病毒功能，特區政府也曾推出銅芯口罩，專家的解釋也包括這個說法。除了擺放銅工藝品，英女王像錢幣均可，因英國屬西方，金也。跟着化是非官非位，壬寅年的是非位在正東，掛上紅色物件，如燈籠、如意结均有幫助。

財位分別在東北、西北和正北；貴人喜慶星則在正南，要多利用這些方位，不要擺放太多雜物阻礙流動。

在這時候最好把一年睡過的床墊、枕頭和洗澡毛巾一一更換，預備新睡衣和內衣在除夕夜更換。另外，大家可到香料店買些丁香回家，用來潔淨身體霉氣，效果可媲美碌柚葉。下次再續。