譚俊彥結婚周年開齋視帝起孖　林夏薇戰鬥格封后

無綫頒獎禮賽果昨晚（2日）揭盅，獲「魷魚」加持兼憑過人演技獲認同的譚俊彥，強勢掃獎，一人獨攬無綫視帝和馬來西亞視帝殊榮，同時更是最佳衣着獎得主，適逢同日結婚7周年，可謂旺到爆！視后由林夏薇「裸」威揮低民選視后鍾嘉欣跑出，「最佳男、女配角」分別是朱敏瀚及陳自瑤，「最佳劇集」就由《七公主》奪得!

《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚於將軍澳電視城舉行，終極賽果誕生，戰火最激烈落在視帝、視后身上，最終由譚俊彥與林夏薇開齋稱帝封后。「最佳男主角」賽前乃譚俊彥與張振朗之爭，前者與韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰撞樣，即令其氣勢急升，後者則為角色付出1年時間操出爆肌身形，不過肌肉人最終不敵魷魚，譚俊彥憑《換命真相》首嘗當視帝滋味。

撞正結婚7周年

適逢昨日是譚俊彥與太太結婚7周年，認真喜上加喜。宣布賽果一刻，他先深呼吸，然後雙手合十向一眾候選人鞠躬致謝，其母親陶敏明則於觀眾席站立拍手。他含淚感謝高層樂易玲、曾志偉及曾勵珍，又向父母致謝：「我要同媽咪講對唔住，呢幾年少打電話畀你，並唔係唔愛你，係姓譚嘅一直將愛放心入面，我好愛你……多謝太太，你係我嘅全部，冇你我唔會拎到呢個獎，我愛你，我會不忘初心！」他同時奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」及「最佳衣着男藝人」，全晚攞獎攞到手軟。身為狄龍兒子的他，入行21年來一直默默耕耘，曾表示即使攞獎亦不會獲父親讚賞，如今於同場擔任頒獎嘉賓的父親見證下踏上頒獎台，相信兩父子別有一番滋味。

鍾嘉欣贏馬國視后

「最佳女主角」由《七公主》挑戰性感底線作全裸露背的林夏薇，揮低人氣強勁的鍾嘉欣封后。穿上藍色閃令令、中門大開兼大露背長裙的她於紅地氈已一副戰鬥格，可謂贏頭威，結果她不負眾望捧獎而回。她得知奪獎時掩面痛哭，於台上表示要先平復情緒：「我由04年開始考中央戲劇學院，由跑龍套拍戲到今日拎呢個獎，好多人話台上一分鐘，台下十年功，我資質唔好用咗17年，記得當年開學老師第一日講，學做戲先學做人，堅定自己初心，好彩我冇放棄先可以企喺台上。」又自爆母親最初不支持她當演員：「但今日證明給你睇，你個女係得嘅！」而《七》劇更奪「最佳劇集」。

而大熱倒灶的的鍾嘉欣走型格路線，以Bra Top魚網造型配西裝褸壓軸登場，她透露已6年沒出席頒獎禮，笑言不習慣穿高踭鞋。雖然她失落視后，但仍以強勁人氣奪「馬來西亞最喜愛TVB 女主角」。入行17年第2次奪得該獎，她上台時表示已長大，感謝所有喜歡《星空下的仁醫》的觀眾：「唔知將來仲有冇機會上呢個台，容許我同大家傾吓偈，要站穩喺電視圈要付出好多汗水，其實邊個攞到獎，我都會好高興，我好鍾意TVB呢間母校，畀到我鍾嘉欣呢個名。」而「最受歡迎電視男角色」由馬國明憑《星空下的仁醫》奪得，是他第4次獲得該殊榮，一臉愕然的他表示沒想過攞獎，故未有準備致謝詞。而《星》劇同時獲「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」。

至於「最受歡迎電視女角色」由《愛美麗狂想曲》李佳芯奪得，她說：「冇諗過今晚有獎拎，上一次係3年前，世界同個人都大分別，Live band 感覺氣氛好好，最想拎呢個獎，多謝一班冇條件支持同愛我嘅人，亦多謝一班幕後，呢幾年每次拍劇都爛面，要靠打燈就打靚我塊面……希望我繼續學習，繼續蛻變。」