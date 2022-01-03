任晴佳疑違禁戀令與少男同行　任達華：佢哋開Party！

影帝任達華和名模琦琦有女初長成，其17歲獨生女任晴佳腿長樣靚得天獨厚，早成為不少少男眼中的女神。日前她被拍得有「兵哥」陪出陪入，疑似拍拖曝光後即跳上車，速閃行徑疑與父母曾下「禁戀令」有關。

任達華和琦琦的「寶貝女」任晴佳（Ella）遺傳了父母最強基因，年僅17歲就身高1米80，被封為「10頭身美女」。仍是學生的她，未正式出道已多次成為國際雜誌的封面女郎，之前更和口中「Auntie級」的國際級名模劉雯及賀聰飛抵上海行時裝騷，表現淡定。

Ella除有外在美，就連家庭背景同樣優勝，父親任達華有娛圈「樓王」之稱，至今在全球擁有達30個物業，估計身家逾5億元以上，身為獨生女的Ella自然被列為城中「超筍星二代」，有狂蜂浪蝶埋身亦不足為奇。

高人一等惹注目

日前Ella身穿「初戀feel」粉紅色衞衣現身中環，雖然戴上口罩兼且長腿包到實，然而在鬧市中依然惹人注目。見她急步走向爸爸名下的七人車，彎身登入車廂，其尾隨則驚現跟她戴上同色口罩的年輕男子，全程「Lady first」表現風度，待Ella在車坐定定後，才頭耷耷閃上車，再由司機載走。

任達華夫妻出名寵女卻不放縱，就算女兒暫留港放假也要以學業為重，不准女兒拍拖。昨日任達華被問到囡囡有仔埋身時說：「嗰日有7、8位朋友仔開party，有男有女，佢哋由細識到大，阿女上車攞番件jacket啫。」原來該男子是Ella的青梅竹馬。