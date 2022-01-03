紅地氈「胸軍」聚集　陳瀅劉佩玥最搶Fo

無綫一眾女星昨晚（2日）在紅地氈環節各展美態，陳瀅穿黑色低胸裙搶「峰」頭，如願奪得「最佳衣着」獎項，而劉佩玥不讓她專美，一於谷胸上陣、穿紅色紗裙玩透視誘惑！

今年《萬千星輝頒獎典禮2021》特設「最佳衣着男、女藝人」獎項，女星在紅地氈環節爭妍鬥麗。陳瀅早已明言對「最佳衣着」獎項虎視眈眈，但被造型師狠批要先減10磅，而她昨晚穿超低胸黑裙上陣，谷胸谷上頸，結果成功捧走獎項，男藝人得主則是譚俊彥。

劉佩玥馮盈盈鬥紅

陳瀅撥開裙襬露腿時百密一疏，露出絲襪褲頭， 而她受訪時淡定表示不擔心低胸露點：「冇事冇事， 我貼咗4層膠紙，好安全，反而束腰好緊。」穿紅色長紗裙的劉佩玥同樣搶鏡，透視深長事業線，她笑言入行以來都未穿過這種紅色：「設計師話呢隻紅青春得嚟唔會顯老，但又有啲成熟，令我好有信心咁參加頒獎禮。因為提名戰況好激烈，所以要有一套好靚嘅衫、型啲咁出席，令人眼前一亮！」同樣紅噹噹的馮盈盈以西裝Look亮相，以中性打扮晒型格，稍露纖腰散發女人味。

至於《聲夢》人氣王姚焯菲盛裝上陣散發仙氣，上位小花游嘉欣、何依婷及王敏奕亦令人眼前一亮。反觀李佳芯一身「瘀色」打扮猶如馬戲班造型，她笑言反傳統：「呢個係形象設計幫我揀，似愛麗絲夢遊仙境。（有人話似戲服。）我今朝先收工，咪當戲服囉！（好輸蝕喎？）唔係第一年啦，我人生根本就係輸蝕。總之露肉唔係我Style，我係骨子裏性感。」而港姐宋宛穎、邵初及梁凱晴等打扮得色彩繽紛，她們興奮表示會以歌舞表演揭開序幕，宋宛穎更明言想挑戰拍劇攞提名。