天后珍納積遜放棄演員夢成為樂壇巨星

積遜家族(Jacksons)個個都係樂壇精英,其中年紀最細的珍納積遜(Janet Jackson)更成為樂壇天后,成就媲美「七哥」米高積遜(Michael Jackson)!不過原來珍納初入行並非在樂壇發展而是當演員!

年紀少少的她已跟隨兄長姊姊的步伐加入娛樂圈,12歲那年她參與美國處境劇《Good Times》的演出,並大受觀眾歡迎。之後她繼續接拍多個劇集包括曾在香港熱播的《海上樂園》(The Love Boat)以及改編自音樂劇的《我要高飛》(Fame)等。

而一直有演員夢想的她直到90年代才真正接拍電影,當時已是樂壇巨星的她於1993年擔任寫實電影《Poetic Justice》的女主角,雖然冇演員獎提名,但她為影片創作的歌曲《Again》就先後獲金球獎以及奧斯卡的最佳原創歌曲提名。2000年,她再拍賣座喜劇《肥佬教授2》(Nutty Professor II: The Klumps),在片中她與喜劇巨星愛迪梅菲(Eddie Murphy)合作飾演情侶。結果票房大賣 !而她為影片主唱的歌迪《Doesn’t Really Matter》亦大受歡迎。

珍納在樂壇成就有幾巴閉?

珍納於80年代初入行,82年以及84年推出的兩張個人大碟成績一般 ,直至86年的大碟《Control》卻真正打出名堂!單是美國就已賣出5白金,其中主打歌《Control》更唱到街知巷聞,而另一首歌《What Have You Done for Me Lately》後來更被陳百強改編為廣東歌《驅魔大法師》。

不過真正令珍納成為樂壇一姐就是89年推出的《Rhythm Nation 1814》!大碟推出後大受歡迎,全球賣出1,200萬張!其中歌曲如《Miss You Much》以及《Love Will Never Do (Without You)》均被張國榮、杜德偉以及葉蒨文翻唱成廣東歌《信自己》。而珍納更憑大碟一口氣狂掃美國音樂頒獎禮(AMA)最受歡迎跳舞歌手、流行/搖滾女歌手、騷靈/R&B女歌手、跳舞細碟、R&B細碟5獎,成績驕人 !1990年11月,珍納更首度來港於紅磡體育館舉行3場《Rhythm Nation World Tour 1990》演唱會。