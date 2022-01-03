泰妍BoA領軍小分隊首登場　新歌涉貶低女性捱轟

韓國SM事務所於1月1日舉行線上家族騷「SMTOWN LIVE 2022」，由旗下歌手組合Red Velvet及Super Junior等輪流上台表演，合共演繹40多曲，吸引全球161個地區的樂迷熱捧，錄得高達5,100萬瀏覽人次。

而由少女時代隊長泰妍、孝淵、SM一姐BoA、師妹團Red Velvet的Seulgi、Wendy，以及新女團aespa成員Karina與Winter組成的最強女團「Girls on Top」首個小分隊「GOT the beat」，當天更首度登場並獻唱新歌《Step Back》。

該曲歌詞包括「所有閃光燈都對着漂亮的我不停拍照，我的男人現在是另一個Level，你做夢都得不到，像你這樣的女生比想像中多，你又來尋歡，圖謀不軌的靠近，試圖掩飾那不受控的輕浮的心」以及「對於善良的男人，你就是毒藥！Step Back，Silly Girl！你如玩笑般的誘惑，他絲毫不動搖，給我滾開！」

事後不少網民炮轟歌詞低俗，內容是描寫女人之間「爭仔」來貶低其他女性，間接抬高男性，有侮辱女性之嫌。有網民炮轟：「依家咩年代，仲有人寫呢啲歌詞，明明集齊最優秀嘅成員，但就被安排唱啲咁cheap嘅歌。」也有人直斥：「歌詞也夠惡心，簡直係降低偶像Level！」狂吸負評。