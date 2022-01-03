皇家加勒比Cruisecation　推出虎年主題航程迎新歲

【營業資訊】想於農曆新年投入別開生面的旅程，一於踏上皇家加勒比國際遊輪（皇家加勒比）的海洋光譜號！由1月12日至2月10日，一連十一個航程，海洋光譜號將換上賀年新裝，準備應節佳餚巡禮，與賓客共慶新春。而於除夕至年初四的4晚新春主題航程（1月31日至2月4日）更推出多種限定節目，包括除夕倒數狂歡派對、海上舞龍巡遊、新春工作坊，更請來財神爺為旅客送上祝福。

金虎主題裝飾 洋溢新年氣氛

由1月12日至2月10日出發航程中，海洋光譜號以「金虎」為主題，於船上四周布滿喜氣洋洋的節慶裝置，高掛大紅燈籠和金虎圖騰裝飾互相襯托，遍布皇家大道、海上多功能運動場、帆船自助餐廳等地標，處處洋溢新年溫馨喜慶感覺，讓旅客可以盡情打卡，感受濃濃的節日氣氛。要行大運當然要好兆頭，登上帶旅客升上300呎高空的全球最高海上觀景台「北極星」，寓意步步高陞；再體驗甲板跳傘「iFLY」，預祝飛黃騰達；欣賞「魅舞今昔Showgirl」等百老匯級表演，感受一片喜氣洋洋。想來年金銀滿屋？不妨入住金卡銀卡套房，享受專屬餐飲和休閒設施。

跨年航程 樂聚狂歡

海洋光譜號的除夕至年初四（4晚）新春主題航程（1月31日至2月4日），準備了連串慶祝活動迎接新年。節慶由除夕晚上啟動，打頭陣的「虎年倒數派對」先由DJ派對和跳舞馬拉松打響頭炮，推高全場氣氛。另一邊廂長達半小時的海上舞龍巡遊於遊輪穿梭，為旅客帶來吉祥好運。接近午夜，派對賓客一起倒數踏進虎年一刻，歡聲四起！還未盡興？歡迎轉到Music Hall參加虎年第一個海上派對，與你狂歡至年初一凌晨。

虎年第一天，當然要精神爽利！財神將在大年初一驚喜登場，為旅客送上祝福。想與親朋好友同樂，可以參加「虎年燈謎大會」，以有趣的方式了解傳統文化，兼體驗不一樣的新春。另外，新春限定版的舞蹈班將會在擁有壯麗海景的270度景觀廳舉行，由專業舞者帶領，一起伸展筋骨，以健康體魄迎虎年！而在年初一至三，海洋光譜號亦為你精心帶來新春限定的賀年工作坊，包括新春福袋工作坊、剪紙藝術工作坊、手工賀年卡製作、新春填色遊戲等，讓旅客發揮創意，在繽紛多彩中慶祝新一年的到來。

品嘗新春賀年菜 人人有口福

開年飯是新春重要的一環，海洋光譜號的「主廚餐廳」於1月31日（年廿九）及2月4日（年初四）推出限定賀年菜單，由傳統前菜至精緻甜品式式俱備，包括新年元寶湯、鴻運松子桂魚、川汁虎蝦焗黃金麵和萬福豆沙白雪湯圓等，每道佳餚各有寓意，讓旅客與親友們一同享用色香味俱全的賀年菜，盡興開懷。

想以創意中菜作新春團年飯、開年飯的話，海洋光譜號同時雲集中國不同地方的特色料理餐廳名店，讓旅客以多元化的餐飲體驗為新一年帶來美好開始。其中包括有由北京烤鴨名店「大董」與皇家遊輪藝術餐廳「仙境坊」的限定聯乘「大董意境坊」，不妨把握機會品嘗鮮花椒熗象鼻蚌、煙熏老乾媽三文魚油梨卷、紅花汁龍蝦飯、大董酥不膩烤鴨等多款創意料理。想給舌頭多點驚喜的話， 四川菜「川谷薈」以中式菜餚配以異國香料，帶出另類的亞洲風味，王牌菜式包括有外酥內嫩的烤魚燉鍋、軟糯透勁的御廚煨海參。而台式飲品店「咖語茶道」 可以品嘗中式純茶、經典咖啡、台式奶蓋茶等各式時尚飲品，「糕點店咖啡館」則帶來香港經典街頭小吃雞蛋仔與港式軟糖的變奏，喚醒你的嗜甜味蕾。想一家大小圍爐歡聚，還有提供各式湯底、海鮮、肉類、蔬菜的廣東特色「海涵火鍋」，口味豐富任君選擇。

皇家加勒比新春航程（航程出發日期及晚數）：

2022年1月12日（2晚）、2022年1月14日（3晚）、2022年1月17日（4晚）、2022年1月21日（2晚）、2022年1月23日（3晚）、2022年1月26日（2晚）、2022年1月28日（3晚）、2022年1月31日（4晚）、2022年2月4日（3晚）、2022年2月7日（3晚）、2022年2月10日（2晚）

皇家加勒比「新春主題航程」（4晚）詳情：

出發日期：2022年1月31日（年廿九—除夕 / 星期一）

登船時間：1:30pm~5:00pm（最遲必須 5:00pm 前到達碼頭）

回程日期：2022年2月4日（初四 / 星期五）

下船時間：8:00am~9:00am（按船上通知為準）

出發及回程地點：啟德郵輪碼頭

節目：1月31日 （年廿九—除夕）跳舞馬拉松及虎年倒數派對、海上舞龍巡遊、新年狂歡派對（凌晨）/2月1日（年初一）海上迎財神、虎年燈謎大會、新春限定版舞蹈班、藝術剪紙工作坊/2022年2月2日（年初二）手工賀年卡製作、新春版填色遊戲/2022年2月3日（年初二）新春福袋工作坊、藝術剪紙工作坊

價錢：每人每晚HK$238起