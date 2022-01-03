港機集團與EcoSmart星火能源安裝全港最大型太陽能系統於飛機維修庫

【特約報道】香港飛機工程有限公司 (下稱「港機集團」)與EcoSmart星火能源宣布正式啟動全港最大型的太陽能項目，EcoSmart將投資及建造港機集團位於香港國際機場的飛機維修庫2號及3號上蓋合共3兆瓦(MW)的太陽能發電系統。此系統的太陽能板總數約6000塊，每年產電量 2,877,321 度 (相等於631個香港家庭用電量)，估計能有效減少每年約1,064,609公斤碳排放量 (相等於種植48,795棵樹)。項目預計於2022年4月完工，標誌着航空業可持續發展的重要里程碑。港機集團及EcoSmart希望能藉此壯舉，履行企業社會責任，承諾並鼓勵使用可再生能源，推動可持續發展，並藉着「上網電價」的收入，作爲電費補貼之餘，部分收益更用於支持EcoSmart的合作夥伴WWF世界自然基金會香港分會，讓香港更多機構明白，善用閒置天台安裝太陽能發電系統的好處，攜手致力減低碳排放以應對氣候變化！

是次EcoSmart星火能源為港機集團所設計的太陽能發電系統，採用結構合作夥伴金門建築提供與將軍澳工業村金門科技園及機場國泰城的同等優質結構，包括：組裝合成建築法 (DfMA) 避免浪費材料之餘，亦降低建築風險及縮短建築期。太陽能板用上自家代理市場上最高效能之一的韓國LG，除了可抵禦強風及極端天氣；定制風力荷載設計，同時具備最高防火和電力安全的特點，減低性能退化速度，其光塗層有助減少於高溫時流失的能源，最重要其反光率低於民航處要求的5%。再配合高規格的感應器和最先進尖端IOT 物聯網科技Enerwise實時監測系統，接駁香港首創的星火太陽能實時監測中心，無間斷測量太陽輻照度推算光伏系統的性能，並產生大數據以作分析用途，確保發電效能及系統運作無休，完善配套達至最高品質及安全標準。

香港飛機工程有限公司行政總經理（外勤維修）Patrick Wong黃曉光表示：「我們的願景、使命和價值觀反映了我們對可持續發展的承諾，其中一部分是引領行業邁向發展可再生能源。為客戶提供廣泛的航空服務之餘及在營運業務的同時，亦對我們的環境及社區履行企業社會責任，承諾並鼓勵使用可再生能源推動可持續發展！我們為客戶服務以安全為先，專業為動力，對於選擇此太陽能發電工程項目的承辦商當然極之嚴謹，我們與EcoSmart星火能源的價值觀一致：非常重視安全和品質。而此項目的難度及挑戰性不容小覷！ 安裝完成後必定成爲香港太陽能的典範！」

EcoSmart星火能源的行政總裁Stephen Ma馬偉籇表示：「我們團隊近年拓展了不少大型太陽能項目，但要數最複雜一定非這港機項目莫屬！首先，無數的前期準備工作歷時超過1年，由中電審批及至所有相關申請過程順利，工程需符合機場其他設施的發展及航空保安的特別規定，安全要求特別嚴謹。太陽能板表面，需符合低反光度以防止影響航空飛行安全；結構安裝設計方面，需通過多個包括風洞試驗及實體模型的安全測試；在吊運方面，亦受着航空高度限制，嚴格控制在施工中不能對於港機集團維修中、停泊、起飛及降落於機場的飛機引起任何干擾；項目甚具挑戰性！再者，作為香港有心推動綠色能源的承辦商，我們團隊希望盡力肩負社會責任，積極推進商界與環保團體合作。經由星火投資項目的部分「上網電價」收益將捐助予「WWF世界自然基金會香港分會」以推動香港可再生能源發展；今次能與港機集團為可持續發展積極貢獻，亦可藉着「上網電價」的收入，作爲電費補貼，讓香港更多機構明白，善用閒置天台安裝太陽能發電系統的好處，攜手致力減低碳排放以應對氣候變化！」

WWF世界自然基金會香港分會企業可持續發展主管Karen Ho何美娟表示：「感謝EcoSmart選擇我們為合作夥伴，為應對氣候危機提供切實可行的解決方案。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）警告全球的溫度上升較工業化前水平不可超過1.5 攝氏度，否則便會帶來災難性和不可逆轉的影響。秘書長視IPCC《第六次評估報告》(AR6) 為「人類的紅色警戒」。世界氣象組織報告稱，2020年全球平均氣溫比工業化前水平高約1.2攝氏度。氣候災難迫在眉睫。我們呼籲公眾、政府、商界立即正視和參與，促進可再生能源發電比例在2030年前增加至10%，推動淨零經濟。實現《巴黎協定》目標，我們需要更多對社會及環境願意真正承擔責任的企業如HAECO香港飛機工程有限公司 與EcoSmart星火能源的參與，各司其職，各展所長，落實更多有成效的氣候解決方案。」