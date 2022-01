《造星IV》Ash結束1年短命婚姻　台灣丈夫：我會重新追求你

ViuTV節目《全民造星IV》23歲參賽者Ash(鍾卓穎)在今日(3日)凌晨時分,突然在社交網的限時動態,驚爆與結婚1年的台灣丈夫阿龍離婚,本身任職嬰兒深切治療部護士Ash在參賽《全民造星IV》期間爆出已婚,參賽時獲丈夫全力支持,豈料比賽才結束不久,就是他們婚姻走到盡頭之時。

兩人沒有提及離婚原因,不過男方的社交網發文時就大表不捨,他在4日前發文,更揚言當他成為更好的人,會重新追求Ash:「我感到人生從來沒有過的幸福,我的心裏只有一個念頭,我要給這個女孩幸福。我們一起去了泰國遇見了泰國成龍,一起在大阪過了個完美的萬聖節,一起在台灣吃了好多美食,一起在香港結婚生活,最後,一起在香港簽字離婚。我會記得你帶給我的一切美好,當我成為更好的人,我一定會重新追求你,我到現在的想法還是沒有變過,我只想給這個女孩幸福。現在的我做不到,未來的我肯定可以,我會不斷精進,成長成可以照顧你保護你的男人,不管要花多少時間,我都會一直不斷進步,你的好你的真就是值得我這麼做。未來我有任何的成就,都要謝謝你,讓我認知到自己的不足,我愛你,始終如一。」發文盡顯深情,愛到分離仍是愛。

及後男方的發文被網友翻出,逼得Ash今日在社交網承認離婚,她說:「感情係兩個人之間嘅事情,我哋由朋友關係認識到今日,而無可奈何地,要結束呢段關係,過程有開心有眼淚、付出同回憶。我哋和平達成共識,分開係由衷地想對方往後成為更好的人,亦祝福對方可以過得順心順利。由於呢個決定係不久之前作出,一直有家人同摯友陪伴都想低調處理,因為彼此不多不少,都承受咗一定心理壓力,希望大家畀啲空間我哋,去消化、處理。」

Ash的發文伴隨着在2021年12月28號的照片,當中寫着:「好多事都可以發生保(得)好隨意、好突然,Let the heart wants what it wants」,估計Ash於當日下了分開這個決定。有網民猜測兩人離婚原因,認為Ash雖然被淘汰,但人氣並沒有下滑,為了無後顧之憂地在娛樂圈發展,所以選擇放棄感情。