《造星IV》Ash結束1年短命婚姻　台灣丈夫：我會重新追求你

ViuTV節目《全民造星IV》23歲參賽者Ash（鍾卓穎）在今日（3日）凌晨時分，突然在社交網的限時動態，驚爆與結婚1年的台灣丈夫阿龍離婚，本身任職嬰兒深切治療部護士Ash在參賽《全民造星IV》期間爆出已婚，參賽時獲丈夫全力支持，豈料比賽才結束不久，就是他們婚姻走到盡頭之時。

兩人沒有提及離婚原因，不過男方的社交網發文時就大表不捨，他在4日前發文，更揚言當他成為更好的人，會重新追求Ash：「我感到人生從來沒有過的幸福，我的心裏只有一個念頭，我要給這個女孩幸福。我們一起去了泰國遇見了泰國成龍，一起在大阪過了個完美的萬聖節，一起在台灣吃了好多美食，一起在香港結婚生活，最後，一起在香港簽字離婚。我會記得你帶給我的一切美好，當我成為更好的人，我一定會重新追求你，我到現在的想法還是沒有變過，我只想給這個女孩幸福。現在的我做不到，未來的我肯定可以，我會不斷精進，成長成可以照顧你保護你的男人，不管要花多少時間，我都會一直不斷進步，你的好你的真就是值得我這麼做。未來我有任何的成就，都要謝謝你，讓我認知到自己的不足，我愛你，始終如一。」發文盡顯深情，愛到分離仍是愛。

及後男方的發文被網友翻出，逼得Ash今日在社交網承認離婚，她說：「感情係兩個人之間嘅事情，我哋由朋友關係認識到今日，而無可奈何地，要結束呢段關係，過程有開心有眼淚、付出同回憶。我哋和平達成共識，分開係由衷地想對方往後成為更好的人，亦祝福對方可以過得順心順利。由於呢個決定係不久之前作出，一直有家人同摯友陪伴都想低調處理，因為彼此不多不少，都承受咗一定心理壓力，希望大家畀啲空間我哋，去消化、處理。」

Ash的發文伴隨着在2021年12月28號的照片，當中寫着：「好多事都可以發生保（得）好隨意、好突然，Let the heart wants what it wants」，估計Ash於當日下了分開這個決定。有網民猜測兩人離婚原因，認為Ash雖然被淘汰，但人氣並沒有下滑，為了無後顧之憂地在娛樂圈發展，所以選擇放棄感情。