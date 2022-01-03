莫韻諰學插花強迫症發作！花藝師原來要體力勞動

聽講係女人都鍾意收花，而且唔少女仔都想學插花，仲想將興趣化成事業成為花藝師。今集《跟琪流行》就有主播嘉琪搵埋應屆港姐莫韻諰（Vincy），一齊去訪問花藝師Nicole兼學插花！

唔少人都想知花藝師係點樣入行，Nicole透露佢當初讀完花藝課程之後就去咗間花店工作：「做咗一排之後就想做出自己嘅花藝風格，所以我就自己出嚟開花藝工作室。」花藝師呢個職業係好多女仔嘅夢想，但原來工作一啲都唔容易，Nicole直言其實做花藝師好辛苦：「可能大家覺得插花好輕鬆好治愈，背後其實要準備好重嘅鮮花花材，鮮花亦要處理同清潔，係要體力勞動嘅工作。」

不過Vincy同嘉琪今次好幸福，Nicole已經事先幫佢哋準備好所需花材同工具，輕輕鬆鬆就可以開始學插一個花盒。雖然大家普遍認為插花好治愈，但對於自認有強迫症嘅Vincy嚟講，就似乎有少少難度，仲一度想搵把間尺幫手添！想知插花有咩技巧，Vincy同嘉琪插花過程有幾好笑，Nicole又會對佢哋嘅成品有咩評價？咁就一定要睇今集《跟琪流行》喇！

場地：Nicole花藝教室