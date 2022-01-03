陳自瑤事業家庭友情三得意　閨蜜黃翠如連詩雅輪流祝賀

昨晚（2日）舉行台慶頒獎禮，最佳女配角由大熱的陳自瑤（YoYo）憑《寶寶大過天》中飾演的「葉帆」一角奪得，眾望所歸，YoYo一句多謝所有屋企人，包括埋老公王浩信，及後王浩信網晒YoYo領獎時的電視截圖並留言：「Congratulations！」隔空恭喜！相比起舊年黑晒面，YoYo今年真係事業家庭兩得意，當然亦唔少得友情，佢兩位好姊妹連詩雅同黃翠如雖然冇到現場，不過就喺電視機旁支持好友，翠如仲將同YoYo視訊的CAP圖放上社交網，留言說：「《七公主》成為最佳劇集，很是感動。恭喜我的教練Joe，恭喜薇薇。很對不起我沒有在現場見證，但在電視看着你們也有另一份的感動。感恩和你們一起經歷了那美好的時光，恭喜每一位。今晚發光的女人，為她很感動。我也不敢騷擾她的美好時光，卻竟然收到她的video call，這個可愛的女人，今年一定要更加好。」

而連詩雅就恭喜YoYo說到：「恭喜你，就是我的寶寶大過天，真的為你感到非常非常高興，不在港都一直在電視旁邊等這個moment因為我對你很有信心，真的，你拿獎那一刻我亦忍不住落淚，很多話很想說，不過見面再說。」#等待我們仨見#你今晚真係好靚