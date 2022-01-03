李靚蕾2.0︱張九南疑策劃離婚騙局　老婆大義滅親？

台灣天王王力宏被前妻李靚蕾發萬字文，踢爆佢約炮、召妓、有小三等私生活不檢點，好男人形象盡毀，事業更加一落千丈，而李靚蕾每次都以長文細述心路歷情、舉例實證，即被網友笑稱係「蕾神之戰」。估唔到二人戰火稍停，內地相聲大師郭德綱旗下德雲社嘅28歲演員張九南，尋日（2日）遭前妻指控佢婚內出軌、策劃離婚騙局、帶仔仔同小三共同出遊、房貸及兒教育費用畀太少共4大罪狀，完美複製李靚蕾「手刃」老公嘅手法。

張九南前妻一連發出多篇文章及對話截圖，寫下對前夫嘅控訴：「兒子是我們共同決定生下來的，是我的希望，我不知道在你這兒在你的小三兒面前能不能接納他，可無論接納與不接納，我們兩人的孩子的教育經費請我們一起承擔。」前妻又指張九南曾畀佢9,500元人民幣（約11,640元港幣），僅夠支付1個多月房貸，目前房屋貸款即將面臨斷貸。至於仔仔嘅多樣課外活動費用，加埋就將近4萬元人民幣（約49,010元港幣），但稱張九南只肯負擔5,020元人民幣（約6,151港幣）。

前妻又控訴張九南婚內出軌，晒出疑似男方與小三對話紀錄。之後佢續指離婚並非佢本人意願，而係當初男方呃佢「三年、五年的計劃」，強調：「我愛他才選離婚。」更加係仔仔爆料，同佢講張九南帶埋女朋友同阿仔一齊出遊一事。

面對種種爆料，張九南即刻回應，指二人舊年已經搞離婚：「我去年我已起訴離婚並已開過庭，我們對離婚沒有不同意見，孩子的撫養權是我的主要訴求，我會爭取到底。」並表示：「誰對誰錯，法庭上都已說清了。」而張九南發文後，前妻亦刪走針對男方嘅控訴文章，並留言：「為了孩子，我可以忍着不發聲，我愛我兒子、愛這個家，選擇不再發聲是為了他的未來，其他的毋須多言，各自安好。」