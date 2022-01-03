台慶頒獎禮嚴重超時　陳貝兒慘被Cut線轉場發表得獎感言

藝人陳貝兒昨晚（2日）在台慶頒獎禮憑《無窮之路》奪得最佳女主持人，身在內地的她未能親身到電視城領獎，只能用視訊方式講得獎感受，不過尋晚節目嚴重超時，搞到陳貝兒得獎感受未講完就被CUT線，認真慘情！

及後陳貝兒就利用社交網繼續講完佢想講，而又未講嘅感受，佢話：「多謝！多謝大家支持！多謝公司一直畀好多機會我，我好幸運有機會拍到《無窮之路》呢個節目，如果冇團隊嘅努力，我一個人唔會發揮得好 。我以我哋嘅團隊為榮。應該係因為頒奬禮overrun，頭先喺連線我其實未講完 ⋯⋯ 我仲要特別多謝明姐、小清姐，你哋除咗教我做事，更加教我做人 ！我哋在心中！岑應、豬兜、森哥、阿fun、佘仔，仲有前期同後期嘅製作同事，我哋一個也不能少！我好幸運同咁有 heart 嘅團隊合作。好感恩一直都可以同優秀嘅同事合作、恭喜我東張嘅團隊！多謝大家一直畀機會我同包容我。多謝屋企人 daddy mommy 家姐細佬。多謝我嘅fans 、多謝我嘅朋友、多謝愛我嘅人。多謝佛菩蕯！仲有好多嘢想講⋯⋯。聽日繼續開工、繼續努力！#最佳節目女主持#幾千公里雲和月#感恩沿途有您們」網友都留言大讚貝兒是實至名歸。