張敬軒贈「鵰」畀張天賦　原來有深層寓意

歌手張敬軒（軒仔）在紅館舉行18場《The Next 20 Hins Live in Hong Kong張敬軒演唱會》，昨日（2日）第9場請得新鮮出爐「叱咤新力軍男歌手」金獎得主MC（張天賦）擔任為嘉賓。自嘲坐「樂壇關愛座」的軒仔表示最開心見到一班新血：「自己做過新人，我都係當年嘅得利益者，一步步進步，嚟到唔同位置，係多得好多前輩畀機會我，今日自己身為前浪，都有責任營造個良好樂壇生態同良好新陳代謝畀樂壇。今年我哋見到好多優質偶像，優質創作人音樂人，今日呢位仁兄兩樣元素都有，佢可以話係『實偶派』。好榮幸請到佢來，呢大半年來我成日Loop佢啲歌。」現場響起《反對無效》，歡呼四起，MC出場同軒仔合唱。

「鵰！你企中間！」

合唱完畢，MC指住自己個西裝口袋，先發現佢用咗隻公仔來扮袋巾：「聽講呢幾日上你個台都有交換禮物，我剛剛喺後台聖誕樹上面見到呢隻嘢，好得意，火雞？係你個姐姐（外傭）悉心幫你整早餐。」軒仔說：「你個人都幾客氣喎！攞人啲嘢叫人送畀你…呢隻嘢生前係姐姐個早餐擺盤裝飾。既然你鍾意，我同你介紹番，呢隻嘢係有名堂，佢個名叫『鵰！你企中間！』」引爆笑聲。MC笑住反問：「鵰…你企中間？」軒仔就反問：「你同我講呀？哈哈哈…」

軒仔又解釋說：「呢隻大名鼎鼎嘅『鵰！你企中間』 ，其實有深層寓意，我哋無論做音樂、做人都要搵到自信，無論任何處境，都堅持自己信念企定喺中間，努力做自己音樂，就一定有人賞識。」繼而有請攝影師，表示要影張頒贈「鵰」儀式合照留念，觀眾又哈哈大笑。之後輪到MC獨唱，佢選唱大熱歌《記憶棉》，還開心說：「新年第二日，今年有幸得到新人獎，第二日就企上紅館個台唱歌送畀大家！真係好開心，你哋啲燈好靚呀！」