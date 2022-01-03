唐詩詠首次做打女　姚子羚晒性感唔敢亂食嘢

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及姚子羚等，主演的劇集《鐵拳英雄》竣工3年、終於下星期推出。故事以六、七十年代的曼谷唐仁街為背景，透過一眾主角如何逆境自強及尋求正義的故事，帶出中國功夫的哲學智慧。3位女主角唐詩詠、姚子羚及王君馨分別飾演「八卦掌」、「峨嵋刺」及「十二路潭腿」傳人，相當打得！

詠詠扮演的角色本身是孤兒，憑一己之力在泰國打滾成長，為了謀生變成精通各種千術，亦擅長八卦掌。首次挑戰動作戲的她，直言開工前已做足心理準備：「其實大家都懷疑我演唔演到咁硬朗嘅角色，連我自己都好擔心。我同自己講受傷在所難免，因為拍打戲冇得避，就算度好晒點拍，拍嗰時只要企錯少少位就會受傷。同埋我每日都同自己講，今日要做得好過尋日！」

子羚的角色既有勇有謀，舉手投足氣勢十足，眼神更相當銳利。對於被指今次服飾性感，她說：「拍嗰時好凍，服飾又成日露腰，絕對唔可以食肥，有時仲要縮肚！」雖然已非首次拍打戲，子羚指今次亦花了不少心機及時間去學習：「因為形式上好唔同，要學耍峨嵋刺，有八成係打戲，每日邊打邊學新嘢。」

君馨戲內同樣身手了得，最大難度在於穿高踭鞋拍打戲：「最驚係刮到其他女拍檔塊面，所以要用多啲精神。」她又感激展鵬幫了自己很多。