古天樂落場教張敬仁做戲　幕後都撈埋

由古天樂、張智霖及鄭嘉穎等主演的反貪系列電影《G風暴》，於內地上映3天已錄得票房破3億人民幣，而香港則收約350萬，成績令人滿意。古天樂直言一生中有許多第一次和最後一次都在該系列電影中發生，難怪他有感而發表示：「感謝每一位入場觀眾，7年前我第一次演陸志廉（角色名字），7年後嘅今日嚟到最終章，陸志廉也迎來佢嘅『結局』我哋要講再見嘞！」

古仔今次更落力參與幕後工作，開場的一幕戲交代飾演炸彈少女的張敬仁，企圖以自殺式與宣萱同歸於盡。古仔不但從旁引導張敬仁入戲、更細心和美術、道具、服裝研究服飾、炸彈，務求真實呈現。張敬仁坦言：「今次除咗素顏上陣外，仲好緊張同有壓迫感，但過程中學咗好多。劇情交代我要捉住宣萱隻手引爆身上炸彈，我唔識借力搞到好大力咁掐住佢隻手，所以不停講同佢唔好意思，但宣萱完全唔介意，畀咗好好嘅鼓勵我。」

宣萱戲中雖然不用拍打戲，但面對腳患仍與陳庭欣等穿着高踭鞋在文化中心及太空館外，跑足5日拍攝逃避犯罪份子槍殺戲份，相當專業。至於陳庭欣因則跑到腳趾腫磨損，更一度被張松枝意外絆倒趴低、位位靚女為求演出亦毫不錫身。