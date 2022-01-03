叉得快好「細」界！GaN充電器再進化

氮化鎵(GaN)充電器近年開始在腦場熱賣，原因無他，相較於傳統充電器，它們充電快、功率高、多插頭且體積小，受歡迎也無可厚非！近日一款XPowerPro GX200 GaN充電器更將總輸出推高至200W，卻維持85x31x112mm的小巧身形，隨身攜帶十分方便！

此充電器共提供5組USB輸出，其中3組Type-C屬PD 3.0規格，獨立輸出100W，可快充iPhone 13、S21等手機的同時，還能為MacBook Pro等筆電快充。另外2組USB大頭則為QC 3.0規格，獨立輸出也有22.5W，足夠應付大部分Gadget的快充需要。它的另一賣點是內置短路、過充、過熱、過流等保護裝置，可安心使用。整體規格吸引，唯一考慮是價錢，但當150W GaN充電器市場都要HK$500以上的時候，它的定價其實相當合理。

除了以上GaN充電器，XPower同期仲有兩款20,000mAh的袖珍型流動電源推出，一款是XPowerPro PD20F，尺寸83x133x27mm，提供2組Type-C及1組USB介面，最高輸出130W，內置隱藏式液晶顯示屏，鋁合金外殼更供免費刻名。另一款是PD20G，體積更小只有88x63x31mm，提供Type-C及USB各1組，兩個裝置可同時充電，最高輸出22.5W。