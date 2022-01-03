平安夜玩推車？Ash傳秘撻新人王張天賦

參加《全民造星IV》的Ash（鍾卓穎）雖然一早被淘汰，但其一舉一動依然受關注，今日（3日）她網上發文承認離婚，強調和前夫是和平分手，但依然有不少網民指她「收兵」等負評，而其前夫更發文護航，指女方善良。惟同時有傳婚變不簡單，剛成為「叱咤生力軍」金獎得主的新人王張天賦被指為第三者，和Ash秘密撻着！

有網民今日聲稱在超市拍得兩人甜蜜推車購物，不過原來該相片是另有網民於上月平安夜時拍下，相中見到一對男女齊推購物車，雖然是側面照，未有正面樣，惟打扮及服飾，跟張天賦及Ash之前的相片相似。

前夫撐Ash

原來拍得「推車照」的網民，在Ash前夫的貼文下留言：「難怪平安夜那晚在黃埔超市見到Ash同MC一齊買東西。」Ash前夫回應：「不是啊，平安夜她跟我一起過，你是看到幽靈嗎？」該網友再追問：「當晚8時左右，你確定你跟Ash一起嗎？」Ash前夫回覆：「好啦不要再說這了，要開開心心的過每一天」後，續指當日是慶功宴，所以Ash和張天賦有碰面，又說自己記錯日期，惟該網友十分肯定的說當日親眼看見張天賦替Ash推購物車。

其實上月張天賦推出的MV《時間不早》，邀請了Ash擔任女主角，處女下海拍MV的Ash，半點人妻味都冇，反而跟男方又拖又攬又玩到上埋張床，sweet到爆！這單緋聞爆出後，當然更多網民去看這MV，現在觀看次數超過81萬，當中有網民鬧張天賦奪去女神的第一次：「太可惡啦！好葡萄！」