機會係靠自己主動爭取，唔試過又點知成唔成功呢？所以遇到意中人嘅話，就要鼓起勇氣去表白喇！好似今日介紹嘅幾部日本AV作品咁，就話畀大家知表白後一定會有回報，甚至激情一觸即發，瘋狂享受快感呀！

狂野隔牆花

喺溜池滾球出品嘅《被鄰家慾求不滿的人妻吃掉》中，後生仔大雄搬到一幢公寓過單身生活，好在隔籬屋嘅人妻八木奈奈對佢照顧有加，又煮飯畀佢食，而大雄唔小心整親受傷時，仲幫手包紮，真係夠晒貼心又細心。不過，原來大雄一直心儀四眼妹寧寧，仲成功向對方表白，嗰晚大雄更帶寧寧返屋企，點知因為太過緊張，臨陣變軟未能成功埋牙，真係灰到震！而一切都畀奈奈偷聽到，第二時佢就主動上門，表面上係安慰大雄，實際上就係勾引對方上床，喺奈奈精湛嘅前戲功夫下，令大雄雄風大振，終於享受到人生第一次高潮！自此之後，奈奈成日搵大雄激戰，而大雄亦已經將寧寧拋諸腦後。

色誘池邊戰

喺Faleno推出嘅《我不會告訴任何人》入面，巨乳美少女二階堂夢好努力咁喺室內泳池學習游水，佢之所以咁用心學習，皆因佢對游水教練木村一見鍾意，對方高大又健碩，仲好有男人味，相當吸引，不過木村已經有家室，所以唔會對夢妹有非分之想！然而夢妹卻一心勾引，成日喺木村面前露乳溝又翹起美臀，有一次發現木村睇到有反應，於是夢妹就主動表白兼投懷送抱，木村終於忍唔住同夢妹喺泳池邊連番激戰，砌到難捨難離。

佳偶天成

BeFree推出嘅《一年前告白的老師說：你還記得那天的約定嗎？》，講述和也喺中學時期暗戀女教師夏希栗，一年前仲大膽表白，不過當時被拒絕。一年之後，和也已經畢業，有一日佢喺街上遇到夏希栗，兩人打完招呼後，夏希栗竟然主動問和也仲係咪對佢情未變，於是和也鼓起勇氣再次表白，呢次佢終於成功，跟住兩人手拖手返屋企，一入門口就情難自控打得火熱，房間、浴室、大廳，甚至飯枱都變成佢哋嘅激戰場地，之後兩人仲同居，過住性福美滿嘅生活。

簡評

好多人都認為表白成功嘅機會率低而放棄，但其實成功率永遠都有一半，而今日為大家介紹嘅3部作品，表白成功率更係百分之一百添！當中本仙最鍾意八木奈奈主演嘅《被鄰家慾求不滿的人妻吃掉》，一來搵嚟AV女優初愛寧寧客串扮演四眼妹，充滿驚喜。二來故事情節豐富，尤其係講男主角由抬唔起頭而感到，到奈奈主動勾引令其雄風大振，真係夠晒戲劇性，令人睇得相當過癮！