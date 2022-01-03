Skyla Novea　魔鬼肉彈魅力

可能喺部分四仔迷心目中，人氣脫星必然係樣貌及身材兼備，只係對於挑起男士原始衝動為目的嘅脫星嚟講，單憑魔鬼級身材就已經足夠，好似人氣脫星Skyla Novea就係最佳例子。

人氣飆升

雖然肉彈呢個字好似有啲老套，但無可否認，只有呢兩個字先至可以凸顯到Skyla Novea嘅特徵，就係前凸後趷嘅魔鬼身材，名副其實係肉彈一名！不過佢最初嘅夢想唔係做脫星，而係成為一位歌手，中學時期已經參加過好多歌唱比賽，更獲得唔少嘅獎項。高中畢業後，因為家庭經濟壓力，為咗搵快錢，所以佢走去做裸模，憑住出眾嘅身材，好快就喺裸模界獲得人氣外，更吸引到四仔星探嘅注意。

Skyla Novea表示當日嗰位星探仲帶埋四仔導演出嚟一齊傾談，相當有誠意，所以二話不說就應承，2013年11月出道並為Filly Films演出處女作《Psychology of a Woman》，跟住又為著名四仔片廠New Sensations演出《Redheads Are Sexy #5》及《Sexy Teenage Girls》，結果3套作品都獲得極佳銷量，令佢人氣直線飆升！

躋身天后

喺美國四仔界有唔少身材激凸嘅脫星，點解Skyla Nove咁受歡迎呢？有四仔評論員表示，Skyla Novea嘅魅力在於身材前凸後趷得嚟，加上扭臀技巧相當出色，叫床聲又夠銷魂，成為吸引四仔迷嘅利器，更被喻為四仔界明日之星。

正當佢嘅事業發展如日中天之際，卻突然大幅度減產，喺2014年至2016年間只係演出幾套四仔，亦因為咁，喺四仔頒獎禮亦冇份提名。直至2017年情況終於出現轉變，佢不但全面復工，同年9月更參與演出Brazzers製作嘅四級真人騷節目《Brazzers House》，令人氣比之前更高！隨後佢演出Brazzers嘅《Fallen Fxxxbunny》及《Bath Bomb Booty》，呢兩套作品不但贏得口碑，更喺2018年舉辦嘅Spank Bank頒獎禮獲得「最性感癡女」、「年度好色脫星」、「最佳性愛技術」等獎項，自此奠定天后級地位。

Profile

出生地：美國佛羅里達州

身高：175cm

三圍：34DD-28-37

Skyla Novea近年全程投入演出四仔外，其實佢一直都冇忘記成為歌手嘅夢想，所以佢經常喺社交網表演自彈自唱，當然亦唔少得分享性感自拍照，名副其實多手才多藝呀！