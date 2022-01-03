否認愛女任晴佳拍拖　任達華「禁戀令」繼續生效

藝人任達華與溫碧霞（Irene）今晚（3日）齊齊現身活動，在內地逗留了8個月之久的任達華透露剛返港數天，特意回來跟家人過元旦及農曆新年，Irene也表示之前在內地工作了5個月，特意返港跟家人過農曆年。

任達華的愛女任晴佳最近被拍到與一名少年登上同一座駕，他解釋他們並非拍拖，只是正常朋友交往，當時有幾名同學一起買禮物，只是2人剛好同車：「佢哋由細玩到大，我都識個男仔。（你係咪呷醋爸爸？ ）我唔係，我好Open，但要讀書先，依家係讀書時間。（讀完大學先可以拍拖？）係，囡囡有分寸，我唔擔心。（囡囡拍拖會問你？ ）我個女乜都會同我分享。（囡囡多人追？）我唔知，佢鍾意讀書多啲。」在旁的Irene笑言不可以對小朋友太嚴，否則會更反叛：「畀小朋友自由好啲，當然都要教，我唔擔心我個仔，佢好聰明而且好Outgoing（外向），有好多朋友。」

Irene講起年輕人，她指香港及內地也有很多新進藝人，她更特別點名姜濤：「我好欣賞佢，覺得佢唱歌好聽，好有潛質，佢好Sweet，個性格好得人鍾意，希望可以同佢合作。」至於任達華就點名同場的炎明熹（Gigi），他讚對方不止唱歌好聽，並看出Gigi有演戲天分：「佢內心有個爆炸力，好獨特，希望畀多啲機會佢拍戲，佢行出嚟好有氣勢，年輕又有活力，我當然想同佢合作。」其後他更跟Gigi及姚焯菲（Chantel）一齊合照。