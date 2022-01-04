【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月初二

辛丑年庚子月丁巳日

吉時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、捕捉、修造

忌：出行、理髮、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲得啟發。

金牛座：心中有股悶氣，建議找好朋友為你分憂吧！

雙子座：人緣運不錯，可借助口才為事業帶來機遇。

巨蟹座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

獅子座：異性緣超旺，今天有可能遇上你的真命天子。

處女座：被孤單感煎熬，約老友聚聚，有助排遣寂寞。

天秤座：事業發展如魚得水，惟工資收入不似預期。

天蠍座：遇到任何問題都要保持冷靜，切忌藥石亂投。

人馬座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

山羊座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

水瓶座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

雙魚座：終於擺平困擾多時的煩惱，要好好慶祝了！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：事業上易找到突破點，收入與日俱增。

牛：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

虎：易被人誤會，謹記退一步海闊天空。

兔：桃花旺，抽空約會另一半，感情可升溫。

龍：運勢平穩，適合聯誼會友，可樂在其中。

蛇：別因私忘公，完成正經事，玩得更盡興。

馬：心態積極，對從事銷售工作者特別有利。

羊：激動沒好處，毋須因別人一句話而扯火。

猴：人氣上升，社交活躍，易獲身邊人好感。

雞：無心插柳柳成蔭，事業順利得令人羨慕。

狗：財運稍遜，出門要小心荷包，提防受騙。

豬：是日沖煞，霉運纏身，免疫力隨之下降。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022年風水布局（二）

風水布局最好在新曆1月進行，雖然立春是在2月4日，但氣場會在立春前慢慢滲入，尤其是化解凶星的布局，最好先做為上！

七赤破軍在正西方，這星有破壞、盜劫、受傷等凶險的特性，五行屬金，如果工作是從事與金屬有關的高危行業，例如裝修、扎鐵等等，要非常小心，容易會有身體受傷的事情，化解方法是在這位置放一粒黑曜石及一兜清水。

六白武曲在西北，這是一粒代表地位、管理、權力的星曜，最有利從事金融、銀行等行業，如果想提升這些元素的力量，可在西北方放8粒大白玉去催旺，也可以放銅鼎，令權力更加穩固。

一白貪狼在正北方，這星具有人緣、桃花及交際的力量，五行屬水，如果從事人際的工作，又話想催旺桃花、姻緣，可在這位置放6個銅製的擺設，以及一兜清水，水內放一些玫瑰花瓣便可以。

八白左輔在東北，這是一粒財星，非常有利搵錢，如果想財氣豐厚旺盛，可在這位置放流水擺設，以及放多些紅色的喜慶裝飾物品，必定可以財源滾滾來。

五黃凶星到中宮，這個位置是今年最凶險的方位，廳或房的中央，今年宜靜不宜動，如果這個位置有吊扇或會郁動的物品，最好不要開動，如果梳化在這位置，也要非常小心，最好放大銅錢去化解，否則災禍連連，度日如年。