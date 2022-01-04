陳曉護林夏薇與網民開火　鍾嘉欣第11次失落視后：睇化晒！

女星鍾嘉欣前晚（2日）第11度競逐無綫台慶頒獎禮「視后」，可惜功敗垂成，不過賽後有粉絲呵番，更有老公大讚她「Yummy」。至於出爐視后林夏薇除了獲堂兄林峯恭賀支持外，其老同學兼內地藝人陳曉更為了撐她，而與網民深夜掀罵戰！

本屆無綫台慶頒獎禮賽果塵埃落定，憑主演劇集《星空下的仁醫》、由加拿大「專程」返港爭視后的鍾嘉欣，最終大熱倒灶，僅獲頒「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎，雖然不少人戥她可惜，但騷後嘉欣表現大方，到電視城門外接受粉絲的祝賀。忠粉們亦相當識做，第一時間氹偶像說：「你永遠都係我哋嘅最佳女主角！」又送上寫着「最佳女主角」的紙牌，齊齊開香檳合照，場面熱鬧。

老公越洋呵番

當被問到奪得「安慰獎」是否感到失望？嘉欣說：「一啲都冇，反而好感恩可以參與頒獎禮。喺台上我已經估到，攞咗馬來西亞個獎時，我都話唔知仲有冇機會上台。我拍劇咁耐知道要有穩定嘅位置，係需要有好多付出，任何一個演員攞到獎，佢哋都有付出嘅。」她笑言自己好「叻叻豬」：「以前出席頒獎禮好在乎獎項，但做咗媽咪後心臟好強大，亦睇得好遠，頒獎台發生乜都安然接受，已經睇化咗獎項呢樣嘢，坐喺度真係enjoy the show，冇手汗，亦冇心跳加速。」談到身在加拿大的老公，她即冧爆說：「佢凌晨4點起身睇實電視，睇吓老婆靚唔靚，佢話我好yummy。可能我做得未夠好，所以攞唔到獎，要繼續加油，如果心動嘅劇本，我會考慮嘅。」

林峯祝賀「阿妹」

對於薇薇「裸出頭」，憑《七公主》首度榮登視后，一眾視迷相當肉緊，對於賽果亦各執一詞。有人為嘉欣抱不平，但無損薇薇心情，她受訪時晒恩愛表示老公在場見證「重要時刻」，並等她放工一齊撐枱腳消夜。她又忙於社交網多謝親友的祝福，其中包括堂兄林峯，她表示：「多謝哥哥。我會繼續努力。」並加上心心及加油圖案。而身為薇薇中央戲劇學院同學的陳曉，則第一時間於社交網留言力撐「林同學」，原本是相當窩心的一件事，卻惹來不少網民唱反調。兵來將擋的陳曉完全不怕網絡暴力，回網民表示：「同學獲獎，換你也開心。」又指網民故意帶風向，爭拗持續至深宵時分，為了薇薇「誓不低頭」，果然義氣仔女。

另外，前晚頒獎禮後，除了嘉欣的粉絲外，出爐視帝譚俊彥、陳自瑤、馬國明、李佳芯，以及姜麗文、「聲夢幫」冼靖峰及何晉樂等都有粉絲團在外守候，爭取機會與偶像見面慶功，連失落獎項的姚子羚及胡鴻鈞亦獲粉絲送花以示支持，期間胡鴻鈞更走去找偶像鍾嘉欣合照，喜獲嘉欣讚他似韓星池晟。