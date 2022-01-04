譚耀文跣腳撞裂3條肋骨　痛到半休克死頂開工

藝人譚耀文（阿譚）主演的電影《逃獄兄弟2》於內地上線9日，分帳票房已破千萬人民幣，令台前幕後振奮不已，不過原來此作真的「有血有汗」！導演麥浩邦日前於社交平台爆料，指阿譚在拍攝一個被吊高後急降地面的動作鏡頭時，不慎失去平衡，撞到旁邊一個木箱，致3條肋骨即時爆裂，但仍專業地頂硬上繼續開工，麥導謂：「無論戲內戲外，佢都係值得尊敬嘅老大！」

效果比逼真更逼真

東網與阿譚取得聯絡，他回覆表示：「嗰場戲講我同吳卓羲被吊高喺車頂，然後再急放我哋落地。因為身體重量再加上高處墮下，每次落點同力度都難免有偏差，拍到第3個Take時我因為跣腳撞到，但唔想影響拍攝進度，當時仲有啲鏡頭必須喺天光前完成，所以我冇同人講就繼續開工。（撞到後感覺點？）當時痛到有半休克嘅感覺，所以鏡頭下嘅反應，都真係比逼真更逼真，哈哈！」

翌日休息過後，阿譚起床時驚覺身體狀況有異，心知不妙即往醫院求醫，他憶述：「當時心諗今次應該幾大鑊吓，而喺醫院照完CT（電腦斷層掃描），證實3條肋骨都有裂痕，不過冇藥可以食，醫生話要慢慢等埋口，嗰段時間要避免再受重擊，最慘係打乞嗤都會痛到眼水標，真係有苦自己知。」

傷後再拍10日

他形容當時倘若不用輔助物支撐的話，根本不能起床，至少兩星期後劇痛才逐漸減輕：「雖然醫生叫我休息，但受傷後套戲仲等住我埋尾，所以都繼續拍多咗10日，不過意外嘅嘢真係冇人想嘅。」