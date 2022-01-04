羅志祥跳唱30分鐘未算勁　冇戴呢樣嘢證有實力

台灣舞王羅志祥（小豬）自前年被舊愛周揚青「毀滅式分手」後，事業直插谷底，差唔多兩年冇開騷，近日藉着跨年活動，小豬得以重回家鄉花蓮演出跨年晚會，更擔任壓軸嘉賓，今次家鄉真係幫到盡！而小豬已經沉藉了一段時間，開騷前都難掩緊張，不過話晒都係昔日舞台王者，連場連續30分鐘唱跳，小豬都可以一氣呵成！而網友還發現了一個「顯示出小豬實力」的地方，讚他舞台功力唔係流嘅！

該網友發文指，他發現了小豬居然「沒有戴耳機」，表示這一點可以說明他實力認真超強大，因為沒有戴耳機會聽到一堆回音，該網友補充說：「在台上會有監聽喇叭輔助，所以聽得到音樂，不過羅志祥卻有膽冒着風險走下台，還不戴耳機跑來跑去。」另網友也透露自己因為唱過校園，知道只是在一個禮堂裏沒戴耳機表演，那個回音就很大了，更何況羅志祥還是在那麼大的場地。

貼文一出後，網友有讚有彈：「他都養精蓄銳兩年了」、「我沒辦法忘記羅做錯的事，也沒辦法接受他的復出，但我認為他這次的表演確實很驚艷，唱跳實力真的沒甚麼話說」、「渣是渣了點，不過人家是真的有能力啊」、「沒人觀察到的重點，你發現到了，給個讚。」