【手機新登場　以三重定位守護長者】精準追蹤24x7動向

【特約報道】本港面對人口高齡化的挑戰，很多家庭護老者都希望為身邊的老友記帶來悉切關顧，奈何難以抽身，故未能全面兼顧老友記的安全以及各種需要。長者安居協會一線通平安鐘™為全面協助長者及其親人，特別推出一線通®第四代平安手機®，不但可以確保長者們的安全，更可以令其親人、關顧者安心。

精準定位

很多長者都喜歡四圍去，長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，一線通®第四代平安手機®是一部按照長者需要而設計的摺疊式手機，追蹤功能比上一代加強至三重定位，包括Wi-Fi、GPS、LBS，因此位置搜尋功能更準確，家人更可透過智安心®App，即時了解用戶的位置，掌握實時資訊。若長者迷路了亦可以透過長按平安手機背面的SOS鍵，快速得到一線通熱線中心職員的協助，即時尋找自己身處的位置，職員亦會安撫其情緒，大大減輕長者與親人的憂慮。

升級保安功能

新一代平安手機亦新增保安功能，只要開啟「防火牆」，即可攔截非電話簿內的電話，長者可避免接收到陌生或推銷電話，將長者接收到騙案電話以及面對陌生來電時的不安感大大減低，可安心接聽所有來電。特設SOS按鍵功能可直達熱線中心與專員對話，支援用戶緊急及非緊急的需要。而一線通獨有的守護服務會透過「主動偵測、緊急通話、低電量提示」作監察，若察覺平安手機一段時間沒有移動或啟用，就會有職員主動致電以了解長者情況，確保長者安全。

關懷可靠

長者安居協會業務營運總監馮志恆女士表示，第四代平安手機連繫著整個專業團隊，包括註冊護士、註冊社工等，除了有急切需要之時，有關日常大小事項，如預約門診、服藥提示等都可以放心依靠團隊幫忙。而長者若然面對情緒問題，需要聊天或傾訴時，團隊亦同樣能夠擔當傾談對象，予以安慰、開解及關顧，讓長者即時得到專業及可靠的支援。有需要時更會為長者提供轉介服務，使長者及其家人得到更合適的資源協助和照顧。

全天候24小時支援服務

長者安居協會於1996年成立，為香港最具規模的社會企業之一，同時為自負盈虧的非牟利慈善團體。協會提供全天候24小時全面支援服務「一線通平安鐘™」，以24x7緊急支援、綜合關顧、日夜守護、健康管理、生活輔助為主要的服務範疇。此外，協會也為長者及其照顧者提供照護訓練及工作坊；另設「管家易」到戶式看顧、陪診、清潔及復康服務。協會的全方位長者服務結合科技及人本元素，以創新的理念及手法，務求讓銀髮族居家安老，享受有質素的自主生活。

長者安居協會｜一線通®第四代平安手機®

查詢電話: 2952 7250

WhatsApp: 9338 8312

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